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Тесты про Haval
H9
4,8
33 отзыва
723 новых
240 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
14
2 марта
Тесты
Подборки
Семейный совет: сравнительный тест Haval H9 с Chery Tiggo 9
22
10
11 декабря 2025
Тесты
Haval H9 против Oting Paladin: сравнительный тест полноразмерных рамников
10
32
28 ноября 2024
Тесты
Подробный тест и обзор Haval H9: большого внедорожника для тех, кто перерос Tank 300
2
20
11 ноября 2024
Тесты
Вместо Дэфа и Гелика? Первый тест нового Haval H9 в главных фактах
2
26
9 августа 2024
Тесты
Весьма Прадоподобно. Все плюсы и минусы Haval H9: подробный тест
25 апреля 2022
Тесты
Про запас. Haval H9 против Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner: сравнительный тест-драйв
5
5 марта 2022
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Haval
H9
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