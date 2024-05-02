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Тесты про Haval
Jolion
4,5
138 отзывов
5 739 новых
1 299 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Про бизнес
Первый тест самой популярной иномарки РФ — Haval Jolion после второго рестайлинга
13
19
21 апреля
Тесты
Герои своего времени: Solaris HC против Haval Jolion
14
22
30 января
Тесты
Свежий Jolion против Coolray и C5: сравнительный тест самых народных кроссоверов
3
20
2 мая 2024
Тесты
Первый тест обновлённого Haval Jolion: что поменяли специально для России
3
34
29 февраля 2024
Тесты
Лучший из 9: экспертный супертест городских кроссоверов
7
51
14 декабря 2023
Тесты
Omoda C5 против Haval Jolion: сравнительный тест очень разных одноклассников
1
2
15 декабря 2022
Тесты
Жили-были три китайца… Exeed LX против Haval Jolion и Geely Coolray: сравнительный тест
1
5 мая 2022
Тесты
Многообещающее начало. Пять мнений о кроссовере Haval Jolion
7
1 декабря 2021
Тесты
В классе — новенький. Все плюсы и минусы Haval Jolion: подробный тест
5
6 сентября 2021
Тесты
Игра в слова. Первый тест кроссовера Haval Jolion
6
16 июня 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Haval
Jolion
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