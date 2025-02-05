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Подборки про Haval
Jolion
4,5
138 отзывов
5 918 новых
1 334 с пробегом
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Вторичка
Про бизнес
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Haval Jolion
7
6
4 июня
Подборки
Качественные?! Топ-5 компактных и надёжных кроссоверов из Китая за 2 000 000 рублей
3
1
25 мая
Подборки
Пересели на «китайца»: что думают о Haval Jolion те, кто купил его после машин привычных марок
30
154
5 февраля 2025
Подборки
6 интересных компакт-кроссоверов с пробегом дешевле нового «Москвича»
2
10 августа 2023
Подборки
Вторичка
5 причин поставить лайк кроссоверу HAVAL Jolion
9 февраля 2022
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Haval
Jolion
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