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про Haval
4,6
507 отзывов
16 572 новых
4 443 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
F7
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Jolion
F7x
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В продаже: «китайцы», которых боится бездорожье
4
2
23 июня
Подборки
Вторичка
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Haval M6
1
12
18 июня
Подборки
В продаже: пять рамников (иностранных и не очень) вместо обновлённой Lada Niva Legend
7
8 июня
Подборки
Вторичка
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Haval Jolion
7
6
4 июня
Подборки
Качественные?! Топ-5 компактных и надёжных кроссоверов из Китая за 2 000 000 рублей
3
1
25 мая
Подборки
Лучшие кроссоверы с полным приводом: топ-5 по итогам экспертных тестов
4
35
29 апреля
Подборки
Тесты
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Haval F7
4
20
16 апреля
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Haval F7x
4
19
12 марта
Подборки
Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
16
2 марта
Подборки
Тесты
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Haval H7 от тех, кто ездил на автомобилях привычных марок
7
21
5 февраля
Подборки
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
5
3 февраля
Подборки
Тесты
Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Подборки
Тесты
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Подборки
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