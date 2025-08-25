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Подборки про Haval
F7x
4,6
51 отзыв
1 341 новых
579 с пробегом
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Вторичка
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Haval F7x
4
19
12 марта
Подборки
Разрушители легенд: топ-6 надёжных кроссоверов из Китая
20
31
25 августа 2025
Подборки
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Haval F7 и F7x
9
51
31 июля 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Haval
F7x
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