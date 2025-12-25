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Подборки про Haval
F7
4,6
104 отзыва
2 180 новых
834 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Haval F7
4
20
16 апреля
Подборки
Топ-6 машин дешевле 3 миллионов рублей: рейтинг на основе тестов
9
5
3 февраля
Подборки
Тесты
Топ-5 лучших актуальных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
16
16
20 января
Подборки
Тесты
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 полноприводных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру 2025 года
17
24
2 декабря 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 моделей дешевле 4 миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
7
7
7 октября 2025
Подборки
Тесты
Разрушители легенд: топ-6 надёжных кроссоверов из Китая
20
31
25 августа 2025
Подборки
Топ-5 кроссоверов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
18
89
21 августа 2025
Подборки
Тесты
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Haval F7 и F7x
9
51
31 июля 2025
Подборки
Топ-5 автомобилей дешевле трёх миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
6
35
29 июля 2025
Подборки
Тесты
Для семьи и дачи: топ-6 подержанных среднеразмерных кроссоверов за 2 500 000 рублей
3
10
26 июня 2025
Подборки
Пересели на «китайца»: честные отзывы о «втором» Haval F7 от тех, кто ездил на привычных машинах
7
56
11 июня 2025
Подборки
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
Haval
F7
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