Чего ждать владельцу. Без разгонов в отсечку цепь ГРМ у двухлитрового атмосферника G4NA прослужит более 200 000 километров. Более мощный 2.4 G4KJ (184 л.с.) страдает от нагара на клапанах и регулярных течей масла из-под клапанной крышки и сальников коленвала. Масложор и задиры у обоих моторов ещё встречаются, но массовой проблема не является. Желательно почаще менять масло, регулярно чистить радиатор и обновлять антифриз. Тогда можно рассчитывать на беспроблемный ресурс примерно в 250–300 тысяч километров.

Дизель демонстрирует достойную надёжность, но требует аккуратного отношения. Топливная аппаратура чувствительна к качеству солярки, а замена свечей накаливания затруднена из-за особенностей конструкции.

Редкая 6-ступенчатая «механика» надёжна и проблем почти не доставляет — разве что требует замены сцепления ближе к 150 000 километров. И 6-ступенчатый «автомат» на бензиновых версиях тоже зарекомендовал себя хорошо при условии замены масла каждые 50 000 – 60 000 километров. Почти не встречающийся на вторичке «робот» отличается дёрганой работой и малым ресурсом сцепления.

Полный привод с многодисковой муфтой работает корректно, но требует замены масла в муфте и редукторе раз в 40–60 тысяч километров. Из-за коррозии нередко срезает шлицы промежуточного вала.

Передняя подвеска — McPherson, задняя — многорычажка. Амортизаторы и втулки стабилизаторов служат 80–100 тысяч километров, рычаги и подшипники ступиц ходят дольше. В целом подвеска надёжна и не требует частого вмешательства.

Слабым местом является рулевая рейка — нередко появляется стук уже к 50 000 километров, особенно при езде по разбитым дорогам. В остальном рулевое управление надёжное, электроусилитель проблем не создаёт.