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Подборки про Haval
H5
4,6
9 отзывов
481 новых
42 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
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2 марта
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25 декабря 2025
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Топ-5 моделей дешевле 4 миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
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7 октября 2025
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Пересели на «китайца»: честные отзывы о Haval H5 от тех, кто ездил на привычных машинах
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18 сентября 2025
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Я ухожу! Машины, которые недавно покинули Россию
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19 сентября 2021
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