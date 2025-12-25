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Тесты про Haval
H5
4,6
9 отзывов
442 новых
40 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
14
2 марта
Тесты
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Тесты
Подборки
Топ-5 моделей дешевле 4 миллионов: рейтинг на основе тестов Авто.ру
7
7
7 октября 2025
Тесты
Подборки
Подробный тест Haval H5: все плюсы и минусы внедорожника-«кашалота»
13
18
11 августа 2025
Тесты
Первый тест Haval H5, который шокирует размерами
1
9
9 сентября 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Haval
H5
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