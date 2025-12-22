Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Подборки про Haval
H9
4,8
33 отзыва
732 новых
256 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
F7
H9
H7
H5
Jolion
F7x
M6
Dargo
Все материалы
Новости
Тесты
Подборки
Вторичка
Разбор
Видео
В продаже: «китайцы», которых боится бездорожье
4
2
23 июня
Подборки
Вторичка
Топ-5 рамных внедорожников: рейтинг на основе тестов Авто.ру
5
16
2 марта
Подборки
Тесты
В продаже! Рамные дизельные внедорожники вместо нового Патриота
4
4
22 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Haval H9 от тех, кто ездил на автомобилях привычных марок
15
61
4 сентября 2025
Подборки
Крепкие и основательные: топ-6 подержанных рамников за 3 200 000 рублей
5
2
27 марта 2025
Подборки
В продаже! «Китайцы», готовые к жесточайшему оффроуду
3
1 августа 2023
Подборки
Вторичка
Подержанный рамный внедорожник по цене нового китайского кроссовера: 5 моделей за 3 500 000 рублей
3
8
13 июля 2023
Подборки
Вторичка
Журнал Авто.ру
Подборки
Haval
H9
Подождите
Объявления загружаются