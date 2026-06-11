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Про бизнес про Haval
H3
4,6
25 отзывов
1 506 новых
107 с пробегом
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Российский завод Haval выпустил полумиллионный автомобиль
1
19:17
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Haval
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