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про EXEED
4,6
162 отзыва
2 751 новых
1 585 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Новинка года
Топ-5 новинок полугодия: рейтинг на основе экспертных тестов
1
12
26 июня
Тесты
Подборки
Топ-5 гибридов в России: рейтинг на основе экспертных тестов
4
6
13 мая
Тесты
Подборки
Подробный тест Exlantix ES: плюсы и минусы мощного седана с ДВС и батарейкой
4
6
27 марта
Тесты
Подробный тест Exlantix ET: плюсы и минусы гибрида, который хочет уделать Li L7
7
9
10 февраля
Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Гибридная жизнь: зимний тест Exeed Exlantix ET
6
4
14 января
Тесты
Чем живёт премиум в России: тест Exlantix ET и обзор рынка
2
9 января
Тесты
Видео
Первый тест Exlantix ES: главное о гибридном «спорткаре» новой марки
10
3
6 августа 2025
Тесты
GAC GS8 против Exeed VX: битва крупных трёхрядников с амбициями
4
14
11 июля 2024
Тесты
Обновлённый Exeed LX в 5 фактах: чем можно объяснить его подорожание
8
1
22 мая 2024
Тесты
Okavango против X90 Plus и TXL: тест крупных, но очень разных семейных кроссов
2
16 мая 2024
Тесты
Обновлённый Exeed TXL в 5 фактах: что изменилось и стало ли от этого лучше
5
9
27 апреля 2024
Тесты
1
2
3
Журнал Авто.ру
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