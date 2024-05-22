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Тесты про EXEED
LX
4,6
46 отзывов
123 новых
430 с пробегом
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Новинка года
Обновлённый Exeed LX в 5 фактах: чем можно объяснить его подорожание
8
1
22 мая 2024
Тесты
Exeed LX против Geely Atlas Pro. Сравнительный тест китайских полноприводных кроссоверов
6 февраля 2023
Тесты
Первый тест Exeed LX с полным приводом: 5 фактов о новой модификации
1
19 декабря 2022
Тесты
Вопрос на полмиллиона. Все плюсы и минусы Exeed LX: подробный тест
9 июня 2022
Тесты
Жили-были три китайца… Exeed LX против Haval Jolion и Geely Coolray: сравнительный тест
1
5 мая 2022
Тесты
Новая реальность. Первый тест премиального китайского кроссовера Exeed LX
11 апреля 2022
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
EXEED
LX
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