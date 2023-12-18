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Тесты про EXEED
RX
4,6
31 отзыв
1 675 новых
298 с пробегом
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Exeed RX против Hongqi HS5: ищем разницу в китайском премиуме за 5 миллионов
14
18 декабря 2023
Тесты
Обзор Exeed RX: все плюсы и минусы китайского премиума. Подробный тест
5
5
5 октября 2023
Тесты
Тест Exeed RX: пять фактов про самый дорогой кроссовер марки
7
7 августа 2023
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EXEED
RX
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