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Тесты про EXEED Exeed Exlantix
ES
13 новых
8 с пробегом
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Тесты
Подробный тест Exlantix ES: плюсы и минусы мощного седана с ДВС и батарейкой
4
6
27 марта
Тесты
Кто уедет дальше: супертест 11 подключаемых гибридов на реальный запас хода
67
51
15 января
Тесты
Первый тест Exlantix ES: главное о гибридном «спорткаре» новой марки
10
3
6 августа 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
EXEED
Exeed Exlantix ES
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