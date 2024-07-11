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Тесты про EXEED
VX
4,6
25 отзывов
651 новых
412 с пробегом
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Видео
GAC GS8 против Exeed VX: битва крупных трёхрядников с амбициями
4
14
11 июля 2024
Тесты
Первый тест обновлённого Exeed VX, который обзавёлся «автоматом», массажем и третьим экраном
4
1
13 февраля 2024
Тесты
Великие, китайские. Exeed VX против GAC GS8: сравнительный тест больших кроссоверов
4 июля 2022
Тесты
Простыми словами. Все плюсы и минусы Exeed VX: подробный тест-драйв
1
11 марта 2022
Тесты
Бери выше! Первый тест Exeed VX
3
7 декабря 2021
Тесты
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EXEED
VX
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