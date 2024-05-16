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Тесты про EXEED
TXL
4,7
40 отзывов
125 новых
429 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Разбор
Okavango против X90 Plus и TXL: тест крупных, но очень разных семейных кроссов
2
16 мая 2024
Тесты
Обновлённый Exeed TXL в 5 фактах: что изменилось и стало ли от этого лучше
5
9
27 апреля 2024
Тесты
Большой тест полноприводных китайских кроссоверов: экспертные испытания на спецоборудовании
8
25
5 июля 2023
Тесты
Geely Monjaro против Exeed TXL: что выбрать вместо Кодиака
12
13 июня 2023
Тесты
Амбиции против репутации. Сравнительный тест кроссоверов Exeed TXL и Volkswagen Tiguan
3
26 сентября 2022
Тесты
В поисках стабильности. Все плюсы и минусы Exeed TXL: подробный тест
3
18 сентября 2022
Тесты
Премиум-замещение. Exeed TXL против Geely Tugella: сравнительный тест дорогих китайских кроссоверов
1
1
9 августа 2022
Тесты
Версия два ноль. Пять вопросов к мощному Exeed TXL после первого теста
1
2 августа 2022
Тесты
Исправленному — верить? Первый тест обновлённого кроссовера Exeed TXL
3
19 ноября 2021
Тесты
Он же Гоша, он же Юрий: первый тест китайского кроссовера Cheryexeed TXL
10
5 ноября 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
EXEED
TXL
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