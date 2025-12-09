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Новости про EXEED
RX
4,6
31 отзыв
1 817 новых
289 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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В России появился Exeed RX 2025 года — цена выросла на 250 тысяч рублей
1
2
9 декабря 2025
Новости
В Китае показали «глобальный» Exeed RX с ДВС и электромоторами
1
30 сентября 2025
Новости
Шпионы засняли Exeed RX с новым дизайном
19 сентября 2025
Новости
Exeed RX лишился одной комплектации в России
1
15 сентября 2025
Новости
В России подешевели все модели Exeed
3
2
27 июля 2025
Новости
Exeed RX для России получит мощный гибридный привод и доводчики дверей
2
29 января 2025
Новости
Exeed RX сертифицировали для сборки на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье
25 декабря 2024
Новости
Стали известны характеристики гибридного Exeed RX для России
1
29 ноября 2024
Новости
Кроссовер Exeed RX получил новую базовую комплектацию в России и подорожал
12 ноября 2024
Новости
В России подорожали два кроссовера Exeed
8 октября 2024
Новости
618-сильный гибрид Exeed RX подешевел в Китае
2 сентября 2024
Новости
Exeed RX стал 605-сильным гибридом с разгоном до сотни за 4 секунды: известна цена в Китае
1
19 августа 2024
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
EXEED
RX
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