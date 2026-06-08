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про EXEED
4,6
160 отзывов
3 087 новых
1 584 с пробегом
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Новинка года
Exlantix ES стал более технологичным в Китае
4
8 июня
Новости
Exlantix ET хотят производить в России под маркой Esteo
2
2
4 июня
Новости
Таинственная новинка Exeed: первые фото
1
1
2 июня
Новости
Раскрыта динамика первой модели нового российского бренда Esteo
4
2
26 мая
Новости
Первая модель российской марки Esteo встала на конвейер: MX собирают по полному циклу
3
8
21 мая
Новости
Новая российская марка Esteo рассекретила дебютный кроссовер MX
8
5
12 мая
Новости
Представлен российский премиальный автобренд Esteo
3
1
30 апреля
Новости
Бывший российский завод Mercedes-Benz освободят от сборки Exeed
1
29 апреля
Новости
Exeed представил три новинки на Пекинском автосалоне
1
1
24 апреля
Новости
В рейтинге любимых премиальных автомобилей россиян сменился лидер
1
3
21 апреля
Новости
Про бизнес
Кроссовер Exeed EX7 с электромеханическими тормозами получил ценник в Китае
2
1
20 апреля
Новости
Новый кроссовер Exeed сертифицирован для России
4
25 марта
Новости
1
2
3
4
5
6
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Журнал Авто.ру
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