Audi и BMW попали в топ-5 премиальных продаж в России

Спрос на автомобили марки Voyah по итогам мая увеличился сразу в 3,3 раза: в последний месяц весны было продано 1628 машин этого бренда. Тем самым Voyah возглавляет сегмент уже второй месяц подряд. Продажи прочих марок из лидирующей пятёрки выросли незначительно: автомобилей Tank было продано 1338 единиц, спрос на Exeed достиг 1302 автомобилей.

Рекордсменом топ-5 по темпам роста стала марка Audi, объёмы реализации которой подскочили в 6,3 раза. Машин ингольштадтской компании в нашей стране купили 1159 единиц. При этом популярность BMW в последний месяц весны сократилась в годовом выражении на 1,4% — до 1075 автомобилей. Ни Audi, ни BMW на данный момент не представлены официально на рынке РФ.

По итогам пяти месяцев 2026 года бренд BMW всё же удержал лидерство на российском рынке, но лишь среди европейских автопроизводителей. В топ-5 аналитики также включили Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz и Skoda. Спрос на такие автомобили за период с января по май увеличился более чем вдвое.