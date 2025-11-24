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про EXEED
4,6
162 отзыва
2 932 новых
1 672 с пробегом
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Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Exeed RX
1
11
9 июля
Подборки
Топ-5 новинок полугодия: рейтинг на основе экспертных тестов
1
15
26 июня
Подборки
Тесты
Топ-5 гибридов в России: рейтинг на основе экспертных тестов
5
10
13 мая
Подборки
Тесты
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Exeed VX
4
4
22 января
Подборки
Гуанчжоу-2025: главные премьеры китайских брендов
6
8
24 ноября 2025
Подборки
Разрушители легенд: топ-6 надёжных кроссоверов из Китая
20
31
25 августа 2025
Подборки
Для семьи и дачи: топ-6 подержанных среднеразмерных кроссоверов за 2 500 000 рублей
3
10
26 июня 2025
Подборки
Пересели на «китайца»: честные отзывы об Exeed RX от тех, кто ездил на привычных машинах
8
90
21 мая 2025
Подборки
Kodiaq или «китайцы»? Топ-5 больших кроссоверов с пробегом за 3 000 000 рублей
2
13
29 апреля 2025
Подборки
Какие машины подорожали в России за полгода: подробный список
4
7 июня 2023
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
EXEED
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