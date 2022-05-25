Цена «антикризисной» Гранты, планы VW на Россию и дорогие, но очень интересные «китайцы» в продаже. Главное за день

Брошенные или забытые владельцами автомобили — наболевшая проблема. Такие машины могут стоять во дворах годами, и способов освободить занятое место не так много. Но если транспорт действительно бесхозный, то убрать его всё-таки можно. О том, как это сделать, рассказывает профильный юрист.

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Бюджетные машины «в возрасте» — приобретение часто вынужденное, из-за нехватки средств. Но часто — весьма сомнительное. За 7–8 лет жизни большинство автомобилей успевают повидать многое: от работы в такси до кустарного ремонта. Конечно, встречаются и ухоженные экземпляры с небольшим пробегом. Однако и это не исключает вероятность их попадания в рубрику «Не бит, не крашен». Разоблачаем очередного недобросовестного продавца!

