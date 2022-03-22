Завод Renault в Москве возобновил работу

Компания Renault возобновила сборку автомобилей на своём московском заводе. Об этом сообщают агентства Reuters и ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. О приостановке конвейеров стало известно ещё в конце февраля, однако позже руководство Renault заявляло об отсутствии намерений покинуть российский рынок.