Завод Renault в Москве возобновил работу

Компания Renault возобновила сборку автомобилей на своём московском заводе. Об этом сообщают агентства Reuters и ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. О приостановке конвейеров стало известно ещё в конце февраля, однако позже руководство Renault заявляло об отсутствии намерений покинуть российский рынок.
- На московском предприятии компания собирает для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur, а также вседорожник Nissan Terrano, конструктивно близкий Дастеру. Приостановку производства ранее связывали с перебоями в поставках комплектующих, которые стали следствием разрыва логистических цепочек.
- Как прежде заявлял глава Renault Лука де Мео, производство компании в России на 40% зависит от поставок из-за рубежа. Однако Renault намерена приложить все усилия для сохранения своего присутствия на российском рынке: группа с учётом участия АвтоВАЗа контролирует до трети продаж легковых автомобилей в стране, а в работе её предприятий так или иначе заняты около 40 тысяч человек.
- Между тем производство ещё двух моделей Renault — Logan и Sandero — так пока полностью и не восстановлено. Их выпускают на одной из конвейерных линий тольяттинской площадки АвтоВАЗа, которая в ближайшие дни будет сосредоточена главным образом на сборке Lada Largus, а в период с 23 по 25 марта её отправят в простой.
Тем временем новые автомобили Renault для России резко выросли в цене. 14 марта стало известно о повышении рекомендованных цен на всю модельную линейку компании, вследствие чего в нашей стране не осталось моделей Renault дешевле миллиона рублей.
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