Брошенная машина на парковке: как от неё избавиться? Отвечает юрист

Если у автомобиля нет номеров, то он считается бесхозным — и это самый простой случай из возможных. Машину без номеров можно утилизировать за счёт города. Для этого достаточно обратиться в местную администрацию от имени жителя или от управляющей компании с указанием адреса и модели машины, а также описать, как долго она стоит на одном месте. В администрации сформируют комиссию, которая приедет на место и определит, действительно ли автомобиль имеет признаки брошенного. После чего бесхозную машину должны будут переместить на специализированную стоянку.

Если же у машины есть номера, то эвакуация может быть произведена только по решению суда. Схема в этом случае будет более сложной и долгой. После получения заявления комиссия начнёт искать собственника через органы ГИБДД и МВД. Если его найдут, то потребуют либо убрать машину с общественной парковки, либо привести её в нормальное состояние. Если владелец не отыщется, то последует обращение в суд, который сможет передать автомобиль в собственность города, после чего администрация будет вправе переместить машину на спецстоянку.

Впрочем, собственника можно и не искать, если автомобиль разукомплектован или разбит настолько, что явно не подлежит восстановлению. Хотя власти всё равно сначала попытаются найти владельца — чтобы утилизировать или убрать автомобиль за его счёт. А если он не согласится, то сделают это сами.