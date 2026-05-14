Брошенный во дворе автомобиль зачастую создаёт много неудобств: занимает парковочное место, мешает уборке территории, а в некоторых случаях даже может быть опасен. Разбираемся, как определить, что машина брошена, и что предпринять для её утилизации.
Какую машину можно считать брошенной
Как пояснил Журналу Авто.ру автоюрист Лев Воропаев, с точки зрения закона вещь может считаться бесхозяйной, а не просто «брошенной». Юрисконсульт отдела по обслуживанию физлиц компании «Правокард» Александр Филин это подтвердил и добавил, что автомобиль признают брошенным, если он стоит без движения более месяца и при этом соответствует следующим критериям:
- Нарушает правила парковки: перегораживает тротуар или занимает место на проезжей части, блокирует проезд спецтранспорта и так далее.
- Сильно повреждён: разбиты стёкла, сломаны двери, спущены колёса или есть серьёзные дефекты кузова.
- Разукомплектован: отсутствуют основные узлы (дверь, стекло, капот, багажник, шасси, колёса).
- Невозможно установить собственника.
- Автомобиль снят с регистрации в Госавтоинспекции или у него отсутствуют госномера.
- Доступен для использования: двери не запираются, нет стёкол в окнах.
При этом грязь на стёклах или проблемы с замками сами по себе не считаются признаками бесхозной машины — они лишь дополняют общую картину. Юрист также отметил разницу между понятиями «разукомплектованный» и «брошенный» автомобиль.
Разукомплектованный — это техническая характеристика: у автомобиля отсутствует хотя бы одна из ключевых деталей (дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, крыло, шасси или привод). Признаки видны наглядно, их легко зафиксировать.
Брошенный автомобиль — более широкое понятие, это оценка ситуации в целом. Для этого он должен соответствовать определённым признакам. «Долгая стоянка автомобиля без движения, отсутствие деталей, слишком загрязнённый вид, похож на сарай для хранения мусора и ненужных вещей», — перечислил эксперт.
На практике разукомплектованность часто становится поводом признать машину брошенной. Как отметил Филин, «если автомобиль просто долго стоит, но не нарушает ПДД, его не всегда могут эвакуировать. А вот если он ещё и без колеса или с выбитыми стёклами — это основание действовать».
Как убрать брошенный автомобиль с парковки
Юрист Лев Воропаев подчеркнул: действовать нужно в соответствии с региональными или административными правилами. Самовольно вывозить чужой автомобиль запрещено — это может привести к уголовной ответственности.
Специалист компании «Правокард» Александр Филин отметил, что сначала стоит зафиксировать состояние машины: сделать фотографии, на которых чётко видны марка и модель автомобиля, госномера (если есть), признаки заброшенности (повреждения, отсутствие деталей и так далее) и адрес места стоянки. Далее следует подать обращение в местную администрацию и приложить к заявлению собранные фотоматериалы. Подать обращение можно через «Госуслуги» или местные порталы, например «Добродел» в Московской области или «Наш город» в Москве, а также лично или заказным письмом. Администрация создаст комиссию, которая осмотрит автомобиль на месте и попытается установить владельца через Госавтоинспекцию.
Если собственника установят, ему направят требование убрать машину или привести её в порядок. Срок для добровольного исполнения — 14 дней.
Если требование не выполнено, автомобиль увезут на спецстоянку. Лев Воропаев отметил, что, если машину не заберут со стоянки в течение нескольких месяцев, можно обращаться в суд и инициировать признание имущества бесхозным. После этого автомобиль передадут в муниципальную собственность для утилизации.
Что делать, если машину обещают убрать, но не делают этого
Если владелец не выполняет обещание, сначала стоит напомнить ему о его обязательстве. Если имеются доказательства уведомлений (например, копии писем о необходимости убрать автомобиль), можно обратиться в суд. Также следует подать жалобу в ГИБДД или администрацию, если автомобиль нарушает правила парковки. Это станет основанием для привлечения автовладельца к ответственности.
Штрафы за брошенные автомобили
Юрист Воропаев рассказал, что региональным законодательством предусмотрены штрафы за оставление бесхозяйного или разукомплектованного автомобиля вне специально отведённых мест. Например, в Москве штраф — от 1000 до 3000 рублей, а в Московской области — от 1000 до 5000 рублей.
Кроме того, как пояснил Александр Филин, владельца могут оштрафовать за другие нарушения, например за неправильную парковку или стоянку на газоне. Также, если машину эвакуируют, придётся оплатить её перевозку и каждый день хранения на спецстоянке. «Проще убрать автомобиль вовремя», — подытожил Александр Филин.