Как пояснил Журналу Авто.ру автоюрист Лев Воропаев, с точки зрения закона вещь может считаться бесхозяйной, а не просто «брошенной». Юрисконсульт отдела по обслуживанию физлиц компании «Правокард» Александр Филин это подтвердил и добавил, что автомобиль признают брошенным, если он стоит без движения более месяца и при этом соответствует следующим критериям:

Нарушает правила парковки: перегораживает тротуар или занимает место на проезжей части, блокирует проезд спецтранспорта и так далее.

Сильно повреждён: разбиты стёкла, сломаны двери, спущены колёса или есть серьёзные дефекты кузова.

Разукомплектован: отсутствуют основные узлы (дверь, стекло, капот, багажник, шасси, колёса).

Невозможно установить собственника.

Автомобиль снят с регистрации в Госавтоинспекции или у него отсутствуют госномера.

Доступен для использования: двери не запираются, нет стёкол в окнах.

При этом грязь на стёклах или проблемы с замками сами по себе не считаются признаками бесхозной машины — они лишь дополняют общую картину. Юрист также отметил разницу между понятиями «разукомплектованный» и «брошенный» автомобиль.

Разукомплектованный — это техническая характеристика: у автомобиля отсутствует хотя бы одна из ключевых деталей (дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажника, крыло, шасси или привод). Признаки видны наглядно, их легко зафиксировать.

Брошенный автомобиль — более широкое понятие, это оценка ситуации в целом. Для этого он должен соответствовать определённым признакам. «Долгая стоянка автомобиля без движения, отсутствие деталей, слишком загрязнённый вид, похож на сарай для хранения мусора и ненужных вещей», — перечислил эксперт.

На практике разукомплектованность часто становится поводом признать машину брошенной. Как отметил Филин, «если автомобиль просто долго стоит, но не нарушает ПДД, его не всегда могут эвакуировать. А вот если он ещё и без колеса или с выбитыми стёклами — это основание действовать».