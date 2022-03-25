Завод Stellantis в Калуге продолжает выпуск машин с уменьшенной нагрузкой

Завод альянса Stellantis в Калуге не остановлен и продолжает работать. Предприятие столкнулось с разрывом логистических цепочек и дефицитом комплектующих, как и все игроки отрасли, пишет издание Automotive News.
- В Калуге выпускают седаны Peugeot 408 и Citroen C4, а также фургоны и минивэны под тремя марками: Citroen, Peugeot и Opel. Их объёмы производства были снижены. Однако пока Stellantis находит возможности для сохранения деятельности.
- О риске остановки конвейера Stellantis предупредил ещё три недели назад. Тогда же компания отметила, что не планирует сворачивать бизнес в России. Однако две недели назад производитель прекратил импорт машин, собранных на других заводах, в нашу страну, равно как и экспорт с калужского завода на внешние рынки.
В начале недели Renault возобновила сборку своих автомобилей в России. Спустя неполные двое суток компания снова остановила конвейеры, так как подверглась публичной критике в Европе и призывам к бойкоту её продукции.
Выживут ли на рынке минивэны?
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