Законопроект об ответственности за опасное вождение внесён в Госдуму

Согласно проекту водителю, допустившему такое нарушение, может грозить штраф на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что за неоднократное управление автомобилем «лишенца» можно будет подвергать уголовной ответственности, но пока это обстоятельство не прояснено. Предлагаемая на данный момент мера для таких нарушителей — увеличение штрафа до 250 тысяч и дополнительное лишение прав на три года.