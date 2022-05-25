Законопроект об ответственности за опасное вождение внесён в Госдуму

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект об ответственности за опасное вождение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-спикера Ирины Яровой. Проект предусматривает дополнительную ответственность для водителей, которые садятся за руль, будучи уже лишёнными прав, — вплоть до конфискации автомобилей.
- Ирина Яровая в начале февраля заявляла, что существующие санкции не удерживают водителей от того, чтобы повторно садиться за руль, уже будучи лишёнными такого права. Поэтому и разработан законопроект, ужесточающий наказание.
- Согласно проекту водителю, допустившему такое нарушение, может грозить штраф на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что за неоднократное управление автомобилем «лишенца» можно будет подвергать уголовной ответственности, но пока это обстоятельство не прояснено. Предлагаемая на данный момент мера для таких нарушителей — увеличение штрафа до 250 тысяч и дополнительное лишение прав на три года.
- Законопроект также предусматривает возможность введения конфискации автомобилей как меры наказания. Но применяться она будет в особо тяжких случаях — например, если злостный нарушитель стал виновником аварии с пострадавшими или погибшими.
- В качестве злостных планируется также рассматривать водителей, которые не раз попадались нетрезвыми, выезжали на встречную полосу либо управляли автомобилем без водительского удостоверения. Кроме того, уточняется, что конфисковывать автомобиль можно будет только в том случае, если он принадлежит нарушителю.
Термин «опасное вождение» присутствует в ПДД, но ранее под ним понималось другое — «неоднократное совершение действий, создающих опасность аварийной ситуации». Это могут быть, к примеру, множественные перестроения, ускорения и торможения или нарочитое несоблюдение дистанции. В проекте нового КоАП присутствует статья, предусматривающая за такое поведение штраф в 3 тысячи рублей, а вычислять лихачей предлагается при помощи камер.
Как считаете, ужесточение наказания способствует наведению порядка?
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