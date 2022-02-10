За езду без прав будут штрафовать на 100 тысяч: что нельзя делать

Штраф до 100 тысяч рублей за езду без прав

Сейчас, согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами», нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. И чаще всего суды применяют к лишенцам именно штраф. Если же у автомобилиста никогда не было прав, а он сел за руль, то в самом простом случае его ждёт наказание по ч. 1 этой же статьи — штраф 5–15 тысяч рублей. Но, как заявила Яровая, такой штраф является незначительной мерой административной ответственности, которая не сдерживает, а, наоборот, поощряет нарушителей.

«Действующие административные меры не обеспечивают в должной мере защиту общественных интересов. Эти нормы позволяют водителю многократно управлять транспортным средством, будучи лишённым такого права или не имея его. Водители откупаются незначительными суммами и продолжают, несмотря на запрет, нарушать всё и вся. Они могут совершать нарушения хоть 150 раз. И всякий раз фактически откупаться незначительными для них суммами, ездить без прав, платить один и тот же штраф и продолжать управление, совершать правонарушения, издеваться над здравым смыслом и обществом», — заявила Яровая.

Согласно новым предложениям, если водитель был лишён прав, но вновь сел за руль, то его смогут оштрафовать уже не на 30 тысяч рублей, а на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Такое же наказание грозит и тем, кто сядет за руль вообще без прав. То есть максимальный штраф вырастет более чем в три раза.

Пока нет никаких уточнений о том, будет при назначении наказания учитываться причина лишения прав или нет. Хотя общественная значимость разных статей с лишением тоже разная: потерять права можно не только за нетрезвое вождение, но и за проезд по встречной полосе, превышение скорости более чем на 60 км﻿/﻿ч или проезд через закрытый ж/д переезд.

Точно известно, что при выборе наказания будет действовать прогрессивная шкала. В самом худшем случае автомобилисту грозит уголовное дело. Уголовная ответственность будет наступать после трёх административных правонарушений — то есть когда после лишения прав водитель ещё дважды попался за рулём.

О том, какая именно мера уголовной ответственности будет применяться в этом случае, чиновники пока не говорят. В любом случае нововведение потребует некоторых изменений в ст. 264 УК о нарушении ПДД, которое привело к тяжёлым последствиям. Сейчас уголовная ответственность для водителей предусмотрена только ст. 264.1 — за повторное нетрезвое вождение, которая среди прочего подразумевает наказание в виде лишения свободы на два года. Однако, как следует из судебных материалов, суды чаще ограничиваются штрафами или условными сроками.

Президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин в разговоре с Журналом Авто.ру обратил внимание на то, что предложения о повышении штрафов зачастую не имеют смысла. «Логика у большинства предложений такая: текущие штрафы не помогают, значит, надо их повышать. Но мы же видим, что текущая мера тоже строгая, но не помогает. Ведь и 30 тыс. рублей — это немало. И даже такие штрафы сейчас заплатить могут не все — за должниками бегают приставы, а денег всё равно нет. Потому что чем больше штраф, тем сложнее его получить. Представьте, что будет, если штраф вырастет до 100 тыс. рублей — кто его будет платить?» — усомнился Травин. Также эксперт не исключил коррупционных проблем — ведь автомобилисты будут всеми силами пытаться избежать получения таких протоколов.