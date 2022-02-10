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За езду без прав будут штрафовать на 100 тысяч: что нельзя делать

Новый штраф за езду без прав: кого и за что могут наказать
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227

Автомобилистов, которые сели за руль будучи лишёнными права управления автомобилем, скоро будут наказывать ещё строже, чем раньше. Как и тех, кто сел за руль, не имея прав вообще. И чем чаще такие водители будут нарушать, тем строже будет ответственность: помимо увеличения штрафа предусмотрено уголовное наказание и даже конфискация автомобиля.

Новые законодательные предложения разработала заместитель Председателя Госдумы Ирина Яровая. Проект закона будет готов через неделю, но идеи уже поддержали в МВД и Минюсте (оба эти ведомства сейчас совместно работают над проектом нового КоАП), а также в Госдуме. Рассказываем, какие изменения ждут водителей.

Штраф до 100 тысяч рублей за езду без прав

Сейчас, согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами», нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. И чаще всего суды применяют к лишенцам именно штраф. Если же у автомобилиста никогда не было прав, а он сел за руль, то в самом простом случае его ждёт наказание по ч. 1 этой же статьи — штраф 5–15 тысяч рублей. Но, как заявила Яровая, такой штраф является незначительной мерой административной ответственности, которая не сдерживает, а, наоборот, поощряет нарушителей.

«Действующие административные меры не обеспечивают в должной мере защиту общественных интересов. Эти нормы позволяют водителю многократно управлять транспортным средством, будучи лишённым такого права или не имея его. Водители откупаются незначительными суммами и продолжают, несмотря на запрет, нарушать всё и вся. Они могут совершать нарушения хоть 150 раз. И всякий раз фактически откупаться незначительными для них суммами, ездить без прав, платить один и тот же штраф и продолжать управление, совершать правонарушения, издеваться над здравым смыслом и обществом», — заявила Яровая.

Согласно новым предложениям, если водитель был лишён прав, но вновь сел за руль, то его смогут оштрафовать уже не на 30 тысяч рублей, а на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Такое же наказание грозит и тем, кто сядет за руль вообще без прав. То есть максимальный штраф вырастет более чем в три раза.

Пока нет никаких уточнений о том, будет при назначении наказания учитываться причина лишения прав или нет. Хотя общественная значимость разных статей с лишением тоже разная: потерять права можно не только за нетрезвое вождение, но и за проезд по встречной полосе, превышение скорости более чем на 60 км﻿/﻿ч или проезд через закрытый ж/д переезд.

Точно известно, что при выборе наказания будет действовать прогрессивная шкала. В самом худшем случае автомобилисту грозит уголовное дело. Уголовная ответственность будет наступать после трёх административных правонарушений — то есть когда после лишения прав водитель ещё дважды попался за рулём.

О том, какая именно мера уголовной ответственности будет применяться в этом случае, чиновники пока не говорят. В любом случае нововведение потребует некоторых изменений в ст. 264 УК о нарушении ПДД, которое привело к тяжёлым последствиям. Сейчас уголовная ответственность для водителей предусмотрена только ст. 264.1 — за повторное нетрезвое вождение, которая среди прочего подразумевает наказание в виде лишения свободы на два года. Однако, как следует из судебных материалов, суды чаще ограничиваются штрафами или условными сроками. 

Президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин в разговоре с Журналом Авто.ру обратил внимание на то, что предложения о повышении штрафов зачастую не имеют смысла. «Логика у большинства предложений такая: текущие штрафы не помогают, значит, надо их повышать. Но мы же видим, что текущая мера тоже строгая, но не помогает. Ведь и 30 тыс. рублей — это немало. И даже такие штрафы сейчас заплатить могут не все — за должниками бегают приставы, а денег всё равно нет. Потому что чем больше штраф, тем сложнее его получить. Представьте, что будет, если штраф вырастет до 100 тыс. рублей — кто его будет платить?» — усомнился Травин. Также эксперт не исключил коррупционных проблем — ведь автомобилисты будут всеми силами пытаться избежать получения таких протоколов.

Конфискация автомобилей после совершения тяжкого ДТП

Ещё одно возможное нововведение — конфискация автомобилей у виновников ДТП, в которых тяжело пострадали или погибли пешеходы. Но не у всех, а только у злостных нарушителей: нетрезвых водителей, у тех, кто сильно превысил скорость, выехал на встречку или неоднократно управлял автомобилем без прав.

«В качестве дополнительной меры, которая будет иметь прямой пресекающий характер, предлагается предусматривать и устанавливать конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с управлением ТС в состоянии опьянения либо с превышением скорости или выездом на встречную полосу, а также с неоднократным управлением транспортным средством, будучи лишённым права управления», — объяснила Ирина Яровая.

Правда, в этом случае из-за нарушителя могут быть затронуты интересы невиновного собственника автомобиля, напомнил правозащитник Травин. «Что, если это машина приятеля, супруги или вообще каршеринг? Ведь автомобилями управляют не только собственники. Кроме того, автомобили предлагали конфисковывать уже много раз. Но есть позиция прокуратуры, которая против такой санкции», — напомнил эксперт. 

Конфискацию автомобилей действительно предлагают не в первый раз. В 2019 году похожие изменения анонсировали в МВД, а в конце 2021 года об этом же говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Однако пока законных способов отбирать машины за нарушения ПДД власти не придумали.

Травин, в свою очередь, предложил вводить больше поощряющих спокойное вождение инструментов. Например, снижение стоимости полисов ОСАГО или уменьшение транспортного налога для ответственных водителей.

Когда могут заработать нововведения

Полный текст законопроекта опубликуют через неделю. После этого документ отправят на рассмотрение в Госдуму. Учитывая поддержку профильных ведомств в лице МВД и Минюста, можно предположить, что документ быстро пройдёт все три чтения уже этой весной. Тем не менее дополнительное время потребуется на внесение изменений в Уголовный кодекс и в КоАП. При этом законодатели должны будут решить: вносить изменения в текущий КоАП или дождаться одобрения его новой версии. Учитывая все сложности и задержки с проработкой нового КоАП, можно предположить, что норма об ужесточении за повторную езду без прав заработает в формате текущего КоАП.

Помимо введения ответственности за езду без прав, авторы документа предлагали вернуться к разработке наказания за опасное вождение и его фиксации с помощью дорожных камер. Однако в МВД пока так и не смогли сформулировать понятное и чёткое определение для этого вида нарушения, которое устроило бы правительство. Из-за этого, как выразилась Яровая, есть риск «наказывать всех подряд», а не только любителей опасных перестроений и маневров на дорогах. Так что пока в МВД обещают лишь продолжить разработку квалифицирующих такое нарушение признаков.

Нужно ли ужесточать наказание для тех, кто сел за руль без прав?

Да, 30 тысяч рублей недостаточно
Только если устроят серьёзное ДТП
Нет, пусть хоть эти штрафы соберут
Мне всё равно, не вижу в этом большой проблемы
#Законы#Законы и штрафы
Комментарии
Комментарии227
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10 февраля 2022
Яровой необходимо обратиться к психиатору. Уровень агрессии зашкаливает.
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1
11 февраля 2022
Сто процентов согласен, кстати налог за авто берут двойной, внесли в стоимость горючего и не отменили прежний все не нажрутся
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1
11 февраля 2022
У них одна проблема пдд,справки,тех осм.повышение штрафов и цен на бензин
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1
13 февраля 2022
Я посмотрю что вы сказалибы, сбей очередной злостный нарушитель вашего ребенка или маму на пешеходном переходе. Трагедии происходят постоянно и злостные нарушители ответственны за тысячи невинных жизней каждый год. Если человек постоянно нарушает – он неадекватен. В странах где жизнь человека ценится, уже после нескольких нарушений не просто отнимают права, но и после испытательного срока нужно проходить заново все тесты и сдавать экзамены. Таким образом неадекватов на дорогах становится значительно меньше, а вместе с ними и их жертв.
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14 февраля 2022
А вам не стоит? как можно защищать всякую пьянь лишенную прав? Или вы сами из таких?
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11 февраля 2022
Если я купил авто стоимостью 10т.р.,сел без права,проехал долго,пока не пойман,то чтобы не платить большой штраф,то пусть конфискуют авто? После конфискации вновь куплю,сяду,проехал без права?
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14 февраля 2022
Заплатишь сотку, и заберут права, а на сделующей раз ещё соточку. А хотелось бы за повторное нарушение пол года общественных работ
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11 февраля 2022
лучшебы повысили штраф за разговор по телефону за рулем хотябы на 20тысяч водитель с40 летным стажем
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14 февраля 2022
Согласен, надо и за это штрафовать и ввести систему вынесения штрафа по видеофиксации нарушения от других водителей. Вот я только не понимаю, почему вы лишенцев защищаете?
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13 февраля 2022
Судя по всем подобным штрафам, россияне богатые люди и не нужно Пиз.... что это не так.
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14 февраля 2022
Если человек лишенный прав и с неоплаченным штрафом за лишение, получит ещё штраф более высокий, его врятли побудит стать более законопослушным, он окажется в долговой яме, а так как людей в подобных жизненных ситуациях очень много, то настроения в обществе, станут резко негативными по отношению к власти и её поборам с нищего народа, и следуя из вышесказанного, считаю Ирину Яровую иноагентом, которая своими бездумными предложениями, посеет в обществе массу волнений и негодований, исходя из этого требуем слугу народа, Яровую, , отстранить от работы, в связи с утратой доверия, признанием в ней иноагента, и заключением под стражу, за ведение дел разрушающих в обществе мир и порядок.
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2
14 февраля 2022
А его по головке надо погладить? Вначале пьяным за руль садятся, а потом уплатив тридцатку штрафа дальше катаются, до следующего пьяного заезда и нет никакого способа их остановить.
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15 февраля 2022
Слушай, уродов не вылечить...они были есть и будут...Вопрос про нормальных людей которых ПУГАЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ : МЫ ВАС ССУКИ В БАРАНИЙ РОГ...вот в чем дело. А ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ГИБДД= 0,0000001 % - все остальное ТУФТА и ВЗЯТКИ. И СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕ ДОБИТЬСЯ, так как суды на стороне сраных ЧИНОВНИКОВ...
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1
14 февраля 2022
. Управление транспортным средством без водительского удостоверения может быть в следствии двух случаев. Один - это человек не имеет при себе удостоверения, забыл дома и второй - человек не имеет права на управление транспортным средством ввиду лишения или вообще человек не сдавал на права. В первом случае если при себе имеется удостоверение личности, то отделаться можно уплатой штрафа в размере 800р. Иначе штрафстоянка. Второй случай - это уже преступление и все что написано в статье имеет место быть. Так не надо всех грести под одну гребенку. Забыл и не имею - вещи разные. Короче, надо бы различать управление транспортным средством без права на управление и управление без водительского удостоверения.
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14 февраля 2022
В статье расписано, что речь идет про лишенцев и тех у кто их вообще не получал. Забывашек это не касается, отсутствие бумажки не означает, что ты не имеешь права управлять автомобилем
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14 февраля 2022
Очень много зла принесла эта женщина людям.
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1
14 февраля 2022
А может и спасла много жизней. Твоя свобода заканчивается там где начинается свобода другого.
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1
14 февраля 2022
100% прав. Народ и так в долгах... Налогами на трансплрт (самыми огромными и не справедливыми в европе и америке сравнивая их с уровнем жизни и доходами населения, его покупательской способностью) , акцизами на топливо 72% ( которые как ни врут нам налоговики, а платит все-таки народ опосредованно через предприятия-заправщики), поборами на дорогах Платонами, глонасами,.)
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1
14 февраля 2022
Для чего вводить эту ерунду, да да !!! На госуслугах есть строка номера водительского удостоверения- раз уж менты такие грамотные пусть лезут в свой компьютер и по любому удостоверению или со слов вообще любуются на твоё удостоверение там, ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ВОЗИТЬ!!! А? Фото есть рожа рядом- пусть лазиют!
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14 февраля 2022
Ты с бухалова не отошел что ли? Причем тут госуслуги, речь идет о не имеющих ВУ в принципе или лишенных, а не о тех кто забыл их в бане.
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14 февраля 2022
Окстись юродивый, для забывашек ничего не поменялось, 800р и свободен, а если вообще без доков, то в отделение до выяснения личности.
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1
14 февраля 2022
Когда нажретесь, твари
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1
14 февраля 2022
Т.е. это нормально когда всякие неадекваты лишенные прав ездят спокойно по городу? Особенно зажратые мажорики, которым штраф в 5-10т.р. это как кофе попить. Речь именно про таких, а не про тех кто права дома забыл, статью читать надо, а потом в комменты лезть
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1
15 февраля 2022
Слушай дело как раз в этом...накипело у народа...Санкции только ужесточаются, спрос с гаишников как был нулевым , так и остался...НИКТО в отставку не уходит НИКОГДА. Тот же БИЛЛ долб..б СКОЛЬКО ОН ДАЛ ВЗЯТОК кто то подсчитал? все кричали , что у него чуть ли не 500 штрафов, так кто то за это ответил? ВОТ И ВСЕ....А камеры на дорогах перестраивают как хотят? Ты сам , что такой безгрешный? ВОПРОС В ТОМ , ЧТО в НАШЕЙ СТРАНЕ , ЕСЛИ ВЗЯТКУ НЕ ДАШЬ - сядешь в тюрьму- ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС+СУДЫ НЕСПРАВЕДЛИВЫ...
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2
14 февраля 2022
За пешеходов когда возьмётесь всерьёз, ходят ебальники задерут, с телефонами в руках, бессмертные
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14 февраля 2022
Штрафуют, когда рейды устраивают.
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14 февраля 2022
Слово водитель заменить на чиновник, судья. Фразу &quot;без прав - штраф&quot;, на &quot;незаконное решение - отрубание кистей рук&quot;. А то, получая 450 штукарей в месяц и возвращаясь домой на Майбахе по Рублеке легко вершить судьбы простолюдинов и черни
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14 февраля 2022
Когда эта яровая уже угомонится?
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1
14 февраля 2022
Лампочка.
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14 февраля 2022
Выключатель.
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14 февраля 2022
Мастер.
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14 февраля 2022
Лучше бы задумались, как зарплаты людям достойные обеспечить. С чего такие штрафы платить. Ну и будут судебные приставы бегать с не исполненными производствами. Многие на древних ВАЗах ездят стоимостью 30 т.р. Чем они там занимаются за такую з.п.?
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1
14 февраля 2022
Может не нужно пьяным за руль садится? Или если ты на старом ВАЗе, то тебе закон не писан и тебя нужно пожалеть?
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14 февраля 2022
Я смотрю в комментах лишенцы собрались? так яро негодуют...
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14 февраля 2022
Назначенные-то штрафы не собираются, потому что судебные приставы насквозь продажны! Посмотрите сколько штрафов не оплачено у &quot;элиты&quot; и что толку?!
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14 февраля 2022
Хватит нести бред, как только эти штрафы доходят до приставов идет автоматическое списание со счетов или их орест в случае нехватки средств. <br />Просто штрафы уходят приставам через полгода-год.
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14 февраля 2022
&quot;Орестант&quot; грамоту сначала подправь. Списать со счетов могут только часть суммы и все зависит от судьи, арест это по решению суда и все идет опять же от СП. А у них текучка аховая.
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14 февраля 2022
Дожили, каждый месяц всё веселее и веселее. КоАП и УК каждые сутки меняют. Конечно, ведь мы сами 80% проголосовали за постоянное внесение изменений во все законы РФ. Почти 78%, это уже не смешно, через закрытые глаза все очевидно откуда они. Чего они хотят этим добиться ё мае. Ну будем мы все через год ходить пешком, толкаясь в автобусах и в метро, дальше что? Не знают они как статью за что можно посадить уже...
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1
15 февраля 2022
А вот чтоб беспредела не было, надо на выборы ходить и наблюдателем на выборы, а то более половины народа на выборы не ходит
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14 февраля 2022
В базах данных ГИБДД есть все данные о водителях. Посмотреть их через телефон минутное дело. Зачем нужны при себе права? Опять высасывание денег через безумные по размерам штрафы. Все это никак не способствует уменьшению ДТП на дорогах. Опять видимость работы властных структур, а на деле никакой пользы. Один вред и раздражение водителей.
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15 февраля 2022
Олень, там написано что при лишении либо если вообще права не получал, вот ты баран
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14 февраля 2022
А вы уверены что у нас суды лишают справедливо? Статистика обращений в адвокатуру даёт число 66% с хвостиком, когда повод высасан из пальца, а вот судейская солидарность не даёт случай для прициндента, особенно на переферии…
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14 февраля 2022
Забота о безопасности, как бы ни так! Что тут обсуждать, с купленными правами можно ездить, не зная должным образом ПДД, а если забыл дома документы, то ты угроза обществу! Прям забота о людях!
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14 февраля 2022
все минъюсты и менты созданы для борьбы с населением,естественно они поддержат в первую очередь увеличение штрафов,и в тюрьму готовы всех поголовно пересажать,даже если никто не пострадал от нарушения пдд,скоро наверное расстреливать начнут за мелкие нарушения,идем семимильными шагами к сталинским временам,хреновы демократы всё сильнее и сильнее затягивают петлю на шее у народа,зарплаты и пенсии жалкие нищенские подачки,а штрафы такие огромные загнули,что пенсионерам точно не хватит жизни,что бы расплатиться с ненасытными хапугами
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14 февраля 2022
Больная ваша яровая ( с маленькой буквы) на всю голову. Её надо отправить обратно на малую родину вместе с оленеводом.
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14 февраля 2022
все суды на стороне ментов,когда меня незаконно лишали прав,свидетелем был гаишник,что ждать от такой судьи,если она сама внаглую нарушила закон,назначив свидетелем гаишника-зто же заинтересованная сторона,я обжаловал этот незаконный суд областному прокурору,но и он поддержал незаконное решение суда,это беззаконие творится в вологодской области,областной прокурор ,мировая судья города харовск,судья районного суда г харовск,все хрен забили на закон,у них свои законы,судят не по закону,а по тому,что им скажут менты и всегда судьи на суде повторяют:нет оснований не доверять сотрудникам полиции,вот и попробуй доказать свою невиновность,как мент скажет,так и будет,судьи у них в подчинении что ли?
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14 февраля 2022
Законодатели озверели. Зарплату привязали к степени депрессивности регионов, а штрафы для всех одинаковые. Но ведь они сами ввергли регионы в депрессивность. Все деньги текут в Москву, а потом возвращаются копейки.
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14 февраля 2022
Очередные антинародные шакальские законопроекты. Это для думских зарплат штрафы незначительные, но не для регионов, где есть зарплаты 15 тысяч р.
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14 февраля 2022
В госуслугах уже давно сделали автодокументы в электронном виде. Вовсе не обязательно при себе бумажные иметь. И у ГИБДД уже давно есть планшеты и доступ к БД водителей. Так что проверить документы - минутное дело, а мадам Яровая хочет просто выслужиться.
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14 февраля 2022
Статью то хоть читали или только заголовок? Причём здесь наличие бумажных документов? Речь о лишенных и тех, кто не получил ВУ.
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14 февраля 2022
ясненько, показалось про отсутствие бумажных
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14 февраля 2022
За нарушение логики при законотворчестве штрафов нет, они будут троллить и дальше.
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14 февраля 2022
Лучше пусть мрот и прожиточный минимум повысят в три раза, штрафами и камерами достали уже всех
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14 февраля 2022
Наши Суды не объективны и не справедливы,меня лишили водительских прав за повторный выезд на встречку, только первый раз это был совершенно другой человек который готов был дать признательные показания,только суд не стал даже его слушать, а мы о чем-то рассуждаем.Накипело!
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14 февраля 2022
Я вот не злостный нарушитель, работаю водителем 27 лет, в глухой деревне, попросили подвинуть машину, детям площадка нужна была побольше, и вдруг как из под земли ГИБДД с мигалками, да не спорю за несколько часов до этого выпивал на поминках но совсем немного и всё пешеход на полтора года, а что делать где и как зарабатывать на жизнь и где искать работу в 55 лет, если даже более молодые не могут найти работу, но это ни кого не интересует, сел в машину, завёл всё виновен и ни кого не волнует что ты прост аккумулятор решил подзарядить, или ещё что-то такое, приравниваешься к тому что ты пьяный летел по городу и чуть ли не сбивал людей и удержал от полиции и вообще преступник! Простым людям и эти штрафы и лишения урок на всю оставшуюся жизнь! А те кто по Москве катаются пьяные на дорогих машинах через день или каждый день им что 30000, что 100000 а то 300000 как семечек купить.
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15 февраля 2022
А по-моему это Яровая уже несколько лет издевается над здравым смыслом и обществом. При чем в извращенной форме. Ну разве можно прокуроров избирать депутатами, да еще в ранге заместителя председателя Думы? У них же мозги заточены под &quot;наказать и ужесточить&quot;. Созидать они не способны. Вся власть у нас из прокуроров, ГБистов, полицаев, юристов и т.д. Потому так и живем.
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15 февраля 2022
Мне было бы непонятно как штраф (хоть в 1 рубль) может поощрять к нарушению, но зная, что это заявила Яровая все становится на свои места.
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15 февраля 2022
Надо размер штрафа привязать к уровню дохода за последний год-два, в налоговой эти все данные есть.<br />Кому-то и 30тыс немного, а уж 250-1000 рублей за превышение скорости им вообще копейки. Поэтому гоняют мажоры с десятками сотен неоплаченных штрафов. Ну заплатит он раз в год и будет дальше гонять.
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15 февраля 2022
Яровая заявида: мало дают, когда откупаются.<br />Вот теперь откупаться будут гораздо большими суммами!<br />Кто молодец?<br />Яровая молодец!!!
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15 февраля 2022
Как представлю улыбающуюся и ухмыляющуюся рожу гаишника, прям передергивает сразу. Мажоры с сотнями штрафами это как раз вопрос к продажному во все щели гаи. За каждый такой случай надо увольнять все начальство гаи ( у наших чиновников совести и чести, как известно нет, и по своему желанию они в отставку не уходят ни при каких обстоятельствах) и устраивать переаттестацию личного состава....а лучше это всю службу гаи устранить....
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15 февраля 2022
нет , конечно, кто против, чтоб не нарушали и ездили по правилам? все за ....так они этим и пользуются..Дело в эффективности исполнения а не в размере штрафа..Вопросы к толстожопым генералам
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15 февраля 2022
Надо 300К штраф тем кто без прав ездит!
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15 февраля 2022
а тебе штраф 500к!
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15 февраля 2022
уже давно ясно, что размер штрафа никак не влияет на безопасность. Очередной рассадник коррупции от сумасшедшей курицы
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15 февраля 2022
Яровая и здравый смысл вещи несовместимые. Прежде чем брать штраф 100тр надо человеку их дать сначала. 12792 рубля и хорош.
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15 февраля 2022
Прогрессивный..... А не хотят прогрессивность штрафов привязать к городу? Например в Столице могут по несколько штрафов тридцатитысячных в день заплатить и не обеднеть. А вот на периферии один штраф будет означать голод и долги не на один месяц. Москва жирует и всех ровняет под себя. Задолбали
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15 февраля 2022
Те чем столица соли на хер насыпалачто ты так ноешь
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15 февраля 2022
И в Москве есть люди, для которых 30 тысяч существенная сумма!
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15 февраля 2022
Яровая = мудазвонство
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15 февраля 2022
Да, только это каснется только простых смертных, а мвжеры и прибеженные к ним как тварили безпредел на дорогах , так и будут продолжать. Так что бредятеной они там занимаются
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15 февраля 2022
Убивать надо эту пукинскую быдлоту, ихних золотых пидоров это не коснется, дпс хотят увольняются хотят возвращаются, а суды пидора за одно с ними не разбираются даже, убивать 10000 заплатил за то что сосать их хотел заставить
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15 февраля 2022
Что пидородд не нравится скоро хастявлю ваших колег сосать решим только с пидором всня руси
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15 февраля 2022
Выдавайте прова лишенцам без экзаменов правила и знаков в нашей деревне таких нет больше части и не будут ездить без прав
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15 февраля 2022
Суды, не сюды, так туды или кудой ты, тудой я!<br />В части комментариев про власть и про безвластие - что я не могу и не хочу.<br />Может надо депутата по своему округу сперва озадачить этим вопросом и всю его фракцию? Ведь они же будут утверждать эти законы! Господа юристы читающие наши комменты, скажите пожалуйста, возможно ли такое - озадачить депутата своего округа решением вопроса наболевшего в народе и сколько кол-во подписей или обратившихся должно быть. Про депутатов Госдумы имеется ввиду. Ведь они же представляют интерес народа избравшего его или даже тех, кто не хотел видеть его или вообще не голосовал, без разницы - он представляет вас лично и лично других в Госдуме. <br />Тогда действуйте в правильном русле, депутата озадачить решить наше наболевшее.
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15 февраля 2022
Да не кого они там не представляют! Они обобрать только могут И всё
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15 февраля 2022
Правильный закон. Олигофренов меньше будет на дорогах.
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15 февраля 2022
Зарплаты лучше увеличите!!! А то всё, вообще всё подорожало за последние 8 лет в 200 а то и в 300 процентов. А зарплата у людей как была 40 000 так и есть 40 и 40 это надо поехать что проклятому чтобы их получить. Лучше займитесь работодателями которые крадут и обкрадывают честных работяг!!! Или вы все за одно!!!??? Просто достали! Машину они ещё захотели забирать, вам всё мало твари!!!
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15 февраля 2022
Точно
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15 февраля 2022
Яровая = бред собачий. Посмотрел бы я как это существо выпендривалось, если бы не сидела в думе, а просто работала где нибудь ну скажем водителем трамвая.
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15 февраля 2022
Я знаю человека который отучился в автошколе и по состоянию здоровья не здал экзамен в ГИБДД , а после выздоровления уже прошло много времени . Так и ездит 7 лет без прав невыпивает и тд . Так что ему теперь как и лишонику выпившему за рулем применять меры , где логика .
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15 февраля 2022
Конечно нужно ужесточить. Но предлагаю ввести ещё один пункт в этом правиле.<br />Юридические лица, общественные деятели, судьи, депутаты, пусть будут без неприкосновенности перед лицом закона.<br />И в случае нарушения ими данного закона обязательно лишение возможности занимать посты пожизненно.<br />Вот тогда это будет справедливо.
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15 февраля 2022
Повышение штрафа больше на руки инспектором ГАИ и так у них руки в грязи я думаю что надо оставить так как есть
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15 февраля 2022
Вижу в этой статье только лишь коррупцию, вы сначала честных гаишников наберите, которые не берут взяток, а вместо штрафа исправительные работы или арест сделайте, чтоб неповадно было. Мы и налоги неплохо платим, плат хватает, а вот от государства выплат не повышают как штрафы.
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15 февраля 2022
Факт
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15 февраля 2022
Да совсем охуели там где такие деньги брать пусть лучше зарплаты поднимут АТО сами скоро без хохлов разьебем всю Думу нахрен
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15 февраля 2022
Отличный закон! Сразу 100.000,авто с конфискацией, и 12 часов исправительных работ на стройке !
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15 февраля 2022
Попутно надо ввести наказание-расстрел на месте за сбитого пешехода водителем, находящемся в состоянии алкогольного опьянения. И добавить конфискацию имущества если он занимает гос. Должность. Или является публичным лицом. Как-то так.
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15 февраля 2022
Если и подымать штрафы то от дохода а то они штрафуют в козну деньги большие идут а детям на операции всем миром собирается. Я в шоке с их опухшего мозга сидят там герои херовы.там гнать надо их в шею и штрафовать даже за кашель.
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15 февраля 2022
Яровую повесят...к бабке не ходи ..заигралась сука
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15 февраля 2022
Вообще нельзя допускать женщин к принятию законов. Такой бред могла придумать только женщина. Может я забыл документы дома или в гараже, а мне штаф в 100к))) Вот если поймали, то 30к будет и так выше крыши. Ну а если я без документов, которых у меня небыло или лишен, сел за руль и устроил ДТП, вот тогда можно и штраф реальный в плодь до уголовки.... В очередной раз убеждаюсь, что женщинам место на кухне или в постели....
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15 февраля 2022
А на чём ездит, и в какой избе и где отдыхает Яровая. Какая зп в регионе она знает люди за 5 тыс руб. на что способны. Дороги платные отменили бы, тогда и поговорили бы о службе народу.
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15 февраля 2022
Штраф- это мера по дисциплине, и &quot;присвоения&quot; ответственности! Всё должно быть разумно! А если человек имеет права на вождение тс, то его тоже накажут, потому как, инспектора будут ловировать в свою пользу! Поэтому, скажу так: Дело было не в бабине! Пока берут взятки, и стелят дороги на один сезон, ничего хорошего не ждите!!! Соглашусь с мнением эксперта: нужно премировать добросовестных водителей !
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15 февраля 2022
Бабы у власти это беда покруче обезьяны с гранатой.
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15 февраля 2022
Повышать штрафы надо.Не нарушай.Пьяным ездят им в рот кто то насильно наливает?Нет денег,конфисковать.Прежде чем сесть за руль думай.Безнаказанност. Или маленький штраф только балует.И следить чтобы заплатил.
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Комментарий удален
15 февраля 2022
Почему не поднимают штрафы заезду по тротуару,газонам?Спасенье нет то этих дебилов.Если правила говорят езда,стоянка и остановка запрещена,то тысяча отговорок.Я тут живу,всю жизнь паркую и т.д Еду с ребенком,за ребенком.Надо как за границей.Один раз нарушил,разорился и желание пропадет.А то так и будем как с детьми сюсюкаться.Не устраивают ПДД,ходи пешком.
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15 февраля 2022
Почитаешь комменты и вывод напрашивается самим собой, или 90% комментаторов синяча за рулем, гоняют без прав, или не осилили статью. Многие смешали все в кучу, политику, зарплаты, финансы, ПДД и беспредел на дорогах. Я бы к этому закону, еще предложил изымать машину, независимо от форм собственности. К примеру сел очередной щегол, бухим за руль каршеринга, машину изъять в пользу государства, а фирмочка раздающая ключи от авто имбицилам, пусть в регрессе судится с щеглом. Или сел обдолбанный нувориш за руль казенного такси, аналогично, авто в стоило, владелец авто в суд. Может тогда, в день по 5 раз, я перестану уворачиваться от идиотов за рулем!!! Развели на дорогах вакханалию!!! Пешеходов бегающих по магистралям пора уже к публичной порке приговаривать, каждый день у м.Пражская толпы бесноватых носятся между летящими машинами. Бесит другое, что владельцам авто, закручивают гайки, а пешеход(велосепидист, самокатчик и т.п. владельцы СИМ) с какого-то хрена, всегда прав и ответственности за нарушение ПДД, практически не несет!
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