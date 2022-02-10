За езду без прав будут штрафовать на 100 тысяч: что нельзя делать

Автомобилистов, которые сели за руль будучи лишёнными права управления автомобилем, скоро будут наказывать ещё строже, чем раньше. Как и тех, кто сел за руль, не имея прав вообще. И чем чаще такие водители будут нарушать, тем строже будет ответственность: помимо увеличения штрафа предусмотрено уголовное наказание и даже конфискация автомобиля.
Новые законодательные предложения разработала заместитель Председателя Госдумы Ирина Яровая. Проект закона будет готов через неделю, но идеи уже поддержали в МВД и Минюсте (оба эти ведомства сейчас совместно работают над проектом нового КоАП), а также в Госдуме. Рассказываем, какие изменения ждут водителей.
Штраф до 100 тысяч рублей за езду без прав
Сейчас, согласно ч. 2 ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами», нарушителю грозит штраф 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов. И чаще всего суды применяют к лишенцам именно штраф. Если же у автомобилиста никогда не было прав, а он сел за руль, то в самом простом случае его ждёт наказание по ч. 1 этой же статьи — штраф 5–15 тысяч рублей. Но, как заявила Яровая, такой штраф является незначительной мерой административной ответственности, которая не сдерживает, а, наоборот, поощряет нарушителей.
«Действующие административные меры не обеспечивают в должной мере защиту общественных интересов. Эти нормы позволяют водителю многократно управлять транспортным средством, будучи лишённым такого права или не имея его. Водители откупаются незначительными суммами и продолжают, несмотря на запрет, нарушать всё и вся. Они могут совершать нарушения хоть 150 раз. И всякий раз фактически откупаться незначительными для них суммами, ездить без прав, платить один и тот же штраф и продолжать управление, совершать правонарушения, издеваться над здравым смыслом и обществом», — заявила Яровая.
Согласно новым предложениям, если водитель был лишён прав, но вновь сел за руль, то его смогут оштрафовать уже не на 30 тысяч рублей, а на сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Такое же наказание грозит и тем, кто сядет за руль вообще без прав. То есть максимальный штраф вырастет более чем в три раза.
Пока нет никаких уточнений о том, будет при назначении наказания учитываться причина лишения прав или нет. Хотя общественная значимость разных статей с лишением тоже разная: потерять права можно не только за нетрезвое вождение, но и за проезд по встречной полосе, превышение скорости более чем на 60 км/ч или проезд через закрытый ж/д переезд.
Точно известно, что при выборе наказания будет действовать прогрессивная шкала. В самом худшем случае автомобилисту грозит уголовное дело. Уголовная ответственность будет наступать после трёх административных правонарушений — то есть когда после лишения прав водитель ещё дважды попался за рулём.
О том, какая именно мера уголовной ответственности будет применяться в этом случае, чиновники пока не говорят. В любом случае нововведение потребует некоторых изменений в ст. 264 УК о нарушении ПДД, которое привело к тяжёлым последствиям. Сейчас уголовная ответственность для водителей предусмотрена только ст. 264.1 — за повторное нетрезвое вождение, которая среди прочего подразумевает наказание в виде лишения свободы на два года. Однако, как следует из судебных материалов, суды чаще ограничиваются штрафами или условными сроками.
Президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин в разговоре с Журналом Авто.ру обратил внимание на то, что предложения о повышении штрафов зачастую не имеют смысла. «Логика у большинства предложений такая: текущие штрафы не помогают, значит, надо их повышать. Но мы же видим, что текущая мера тоже строгая, но не помогает. Ведь и 30 тыс. рублей — это немало. И даже такие штрафы сейчас заплатить могут не все — за должниками бегают приставы, а денег всё равно нет. Потому что чем больше штраф, тем сложнее его получить. Представьте, что будет, если штраф вырастет до 100 тыс. рублей — кто его будет платить?» — усомнился Травин. Также эксперт не исключил коррупционных проблем — ведь автомобилисты будут всеми силами пытаться избежать получения таких протоколов.
Конфискация автомобилей после совершения тяжкого ДТП
Ещё одно возможное нововведение — конфискация автомобилей у виновников ДТП, в которых тяжело пострадали или погибли пешеходы. Но не у всех, а только у злостных нарушителей: нетрезвых водителей, у тех, кто сильно превысил скорость, выехал на встречку или неоднократно управлял автомобилем без прав.
«В качестве дополнительной меры, которая будет иметь прямой пресекающий характер, предлагается предусматривать и устанавливать конфискацию транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, связанного с управлением ТС в состоянии опьянения либо с превышением скорости или выездом на встречную полосу, а также с неоднократным управлением транспортным средством, будучи лишённым права управления», — объяснила Ирина Яровая.
Правда, в этом случае из-за нарушителя могут быть затронуты интересы невиновного собственника автомобиля, напомнил правозащитник Травин. «Что, если это машина приятеля, супруги или вообще каршеринг? Ведь автомобилями управляют не только собственники. Кроме того, автомобили предлагали конфисковывать уже много раз. Но есть позиция прокуратуры, которая против такой санкции», — напомнил эксперт.
Конфискацию автомобилей действительно предлагают не в первый раз. В 2019 году похожие изменения анонсировали в МВД, а в конце 2021 года об этом же говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Однако пока законных способов отбирать машины за нарушения ПДД власти не придумали.
Травин, в свою очередь, предложил вводить больше поощряющих спокойное вождение инструментов. Например, снижение стоимости полисов ОСАГО или уменьшение транспортного налога для ответственных водителей.
Когда могут заработать нововведения
Полный текст законопроекта опубликуют через неделю. После этого документ отправят на рассмотрение в Госдуму. Учитывая поддержку профильных ведомств в лице МВД и Минюста, можно предположить, что документ быстро пройдёт все три чтения уже этой весной. Тем не менее дополнительное время потребуется на внесение изменений в Уголовный кодекс и в КоАП. При этом законодатели должны будут решить: вносить изменения в текущий КоАП или дождаться одобрения его новой версии. Учитывая все сложности и задержки с проработкой нового КоАП, можно предположить, что норма об ужесточении за повторную езду без прав заработает в формате текущего КоАП.
Помимо введения ответственности за езду без прав, авторы документа предлагали вернуться к разработке наказания за опасное вождение и его фиксации с помощью дорожных камер. Однако в МВД пока так и не смогли сформулировать понятное и чёткое определение для этого вида нарушения, которое устроило бы правительство. Из-за этого, как выразилась Яровая, есть риск «наказывать всех подряд», а не только любителей опасных перестроений и маневров на дорогах. Так что пока в МВД обещают лишь продолжить разработку квалифицирующих такое нарушение признаков.