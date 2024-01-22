Задержка сдачи новых дорог, двухпедальная Веста и тест большого «китайца», который подешевел. Главное за день

Добрый вечер! Компания Nissan займётся реставрацией и продажами старых Cube в Японии. Фирма будет выкупать подержанные машины, полностью их восстанавливать с применением допоборудования и официально продавать уже снятые с производства, но всё ещё популярные хэтчбеки. Теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Отошёл с места ДТП
Порой ждать инспекторов ГИБДД при дорожно-транспортном происшествии приходится очень долго. Но никуда не денешься — за оставление места аварии могут лишить водительских прав. А что насчёт ближайшего кафе или АЗС — можно ли хотя бы сходить за кофе? Или это тоже грозит лишением? Узнали у юриста.
Тест Changan CS95
Под конец 2023 года компания Changan вывела на российский рынок самый свежий вариант флагманского кроссовера CS95. И рестайлинговая машина оказалась дешевле дореформенной! Мы познакомились с обновлённой версией большого паркетника и готовы рассказать о ней всё самое важное.
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На яркие машины всегда приятно посмотреть, а если они ещё и сняты со вкусом — вдвойне! Уже по традиции собрали для вас несколько особенно сочных объявлений с просторов Авто.ру.
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