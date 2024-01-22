Задержка сдачи новых дорог, двухпедальная Веста и тест большого «китайца», который подешевел. Главное за день

Сколько бы классных машин ни ютилось в вашем гараже мечты, в нём, мы уверены, найдётся место ещё для нескольких. Вот семь очень интересных автомобилей, которые прямо сейчас продаются на Авто.ру — выбирайте!

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На яркие машины всегда приятно посмотреть, а если они ещё и сняты со вкусом — вдвойне! Уже по традиции собрали для вас несколько особенно сочных объявлений с просторов Авто.ру.