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Задержка сдачи новых дорог, двухпедальная Веста и тест большого «китайца», который подешевел. Главное за день

Что случилось в понедельник, 22 января 2024 года
Новости

Добрый вечер! Компания Nissan займётся реставрацией и продажами старых Cube в Японии. Фирма будет выкупать подержанные машины, полностью их восстанавливать с применением допоборудования и официально продавать уже снятые с производства, но всё ещё популярные хэтчбеки. Теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру. 

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