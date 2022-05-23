Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Один из самых дорогих «Запорожцев» продают на Авто.ру

Владелец рассчитывает выручить за автомобиль с пробегом 616 километров 1 миллион рублей
Новости

На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М, выпущенного в 1991 году и имеющего на одометре всего 616 километров. Владелец рассчитывает выручить за него 1 миллион рублей. Это один из самых дорогих «Запорожцев», доступных на сайте.

Читайте нас в Дзене!
  • У автомобиля было два владельца, и у последнего он провёл почти 11 лет. Фотографии в объявлении не дают никакой дополнительной информации к той, что есть в описании. Можно лишь понять, что «Запорожец» белый, в отличном на вид состоянии.
  • ЗАЗ-968 выпускался с 1971 по 1994 год. Его предшественник ЗАЗ-966 был очень похож на него, так что историю модели можно отсчитывать с 1966 года. Установленный сзади 1,2-литровый 40‑сильный двигатель имел конфигурацию V4, воздушное охлаждение и отличался очень громкой работой. Тепло в салон подавал автономный бензиновый отопитель. Значительная часть выпущенных автомобилей этой модели была адаптирована для инвалидов.

Сейчас в продаже на Авто.ру имеются ещё два «Запорожца», которые стоят столько же, по миллиону рублей. Машина за 900 000 рублей летом прошлого года выставлялась за 1 200 000 и до сих пор не продана.

Крутая машина с мотором сзади — это…

«Запорожец» — потому что советский
Porsche 911 — потому что суперкар
Tatra 613 — потому что необычная

Подождите

Новости загружаются

#Найдено на Авто.ру#Капсулы времени#ЗАЗ#968
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё