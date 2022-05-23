Один из самых дорогих «Запорожцев» продают на Авто.ру

ЗАЗ-968 выпускался с 1971 по 1994 год. Его предшественник ЗАЗ-966 был очень похож на него, так что историю модели можно отсчитывать с 1966 года. Установленный сзади 1,2-литровый 40‑сильный двигатель имел конфигурацию V4, воздушное охлаждение и отличался очень громкой работой. Тепло в салон подавал автономный бензиновый отопитель. Значительная часть выпущенных автомобилей этой модели была адаптирована для инвалидов.



Сейчас в продаже на Авто.ру имеются ещё два «Запорожца», которые стоят столько же, по миллиону рублей. Машина за 900 000 рублей летом прошлого года выставлялась за 1 200 000 и до сих пор не продана.