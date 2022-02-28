30-летний «Запорожец» продают по цене новой Lada Vesta, потому что он не ездил

На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ‑968М в состоянии нового автомобиля. Машину выпустили в 1991 году, и с тех пор она не эксплуатировалась. Владелец рассчитывает выручить за «Запорожец» 1 060 000 рублей. Сегодня в эту сумму оценивается новая Lada Vesta в неплохой комплектации или иномарки В‑класса в базовых версиях.