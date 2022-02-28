Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

30-летний «Запорожец» продают по цене новой Lada Vesta, потому что он не ездил

На Авто.ру продают ЗАЗ-968М в состоянии «капсулы времени». Машину выпустили в 1991 году, и с тех пор она не эксплуатировалась
Новости
2

На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ‑968М в состоянии нового автомобиля. Машину выпустили в 1991 году, и с тех пор она не эксплуатировалась. Владелец рассчитывает выручить за «Запорожец» 1 060 000 рублей. Сегодня в эту сумму оценивается новая Lada Vesta в неплохой комплектации или иномарки В‑класса в базовых версиях.

  • Продавец указал пробег в 503 километра. Фактически автомобиль попал на длительное хранение новым. Как гласит описание, «Запорожец» сохранил запах новой машины.
  • Правда, оценить состояние салона нельзя. И фото внешности тоже всего одно. Зато много снимков днища, деталей выпуска и подвески. Они идеально чистые, с незначительными фрагментами налёта ржавчины.
  • ЗАЗ-968М стал последней модификацией заднеприводного «Запорожца». Модель выпускали до 1994 года. Двигатель 1.2 имел воздушное охлаждение, сочетался с механической 4‑ступенчатой коробкой и в зависимости от исполнения и года выпуска развивал от 41 до 45 лошадиных сил.

Летом прошлого года похожий ЗАЗ продавали ещё дороже. За автомобиль 1992 года выпуска с пробегом 255 километров просили 1 200 000 рублей. Тот экземпляр был белым и с дополнительной шумоизоляцией.

Купили бы себе идеальный Запорожец?

Да, он клёвый
Нет, это смешно

Подождите

Новости загружаются

#Найдено на Авто.ру#Капсулы времени#ЗАЗ#968
Комментарии
Комментарии2
Войдите, чтобы комментировать
28 февраля 2022
Это не машины,это отстой советских времен.Кому они нужны?В заводские музеи,да и заводов половины уже нет.
Нравится
Ответить
13 июля 2023
Чтобы на нем лям проехать - надо заново родиться)
Нравится
Ответить
Читать ещё