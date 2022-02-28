30-летний «Запорожец» продают по цене новой Lada Vesta, потому что он не ездил

На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ‑968М в состоянии нового автомобиля. Машину выпустили в 1991 году, и с тех пор она не эксплуатировалась. Владелец рассчитывает выручить за «Запорожец» 1 060 000 рублей. Сегодня в эту сумму оценивается новая Lada Vesta в неплохой комплектации или иномарки В‑класса в базовых версиях.
- Продавец указал
пробег в 503 километра. Фактически автомобиль попал на длительное хранение
новым. Как гласит описание, «Запорожец» сохранил запах новой машины.
- Правда, оценить состояние салона нельзя. И фото внешности тоже всего одно. Зато много снимков днища, деталей выпуска и подвески. Они идеально чистые, с незначительными фрагментами налёта ржавчины.
- ЗАЗ-968М стал последней модификацией заднеприводного «Запорожца». Модель выпускали до 1994 года. Двигатель 1.2 имел воздушное охлаждение, сочетался с механической 4‑ступенчатой коробкой и в зависимости от исполнения и года выпуска развивал от 41 до 45 лошадиных сил.
Летом прошлого года похожий ЗАЗ продавали ещё дороже. За автомобиль 1992 года выпуска с пробегом 255 километров просили 1 200 000 рублей. Тот экземпляр был белым и с дополнительной шумоизоляцией.
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