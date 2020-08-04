Найден один из последних «Запорожцев» с пробегом 17 километров

«Запорожец» осматривал внук владельца. Его дед загнал машину в гараж сразу после покупки и законсерви­ровал её, обработав кузов анти­коррози­онным средством и установив на проставки. Благодаря этому «Запорожец» сохранился в состоянии нового, только сильно запылился.