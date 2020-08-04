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Найден один из последних «Запорожцев» с пробегом 17 километров

ЗАЗ-968 простоял в гараже на консервации 25 лет
Новости
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Украинскому блогеру Roma Urraco прислали ролик с осмотром ЗАЗ-968М, имеющим пробег всего 17 кило­метров. Автомобиль выпущен в 1994 году — в последний год производства модели.

  • «Запорожец» осматривал внук владельца. Его дед загнал машину в гараж сразу после покупки и законсерви­ровал её, обработав кузов анти­коррози­онным средством и установив на проставки. Благодаря этому «Запорожец» сохранился в состоянии нового, только сильно запылился.

  • Последняя модификация «Запорожца» — ЗАЗ-968М — произво­дилась с конца 1979-го по апрель 1994 года. Сзади у этого авто­мобиля установлен карбюраторный двигатель 1.2 V4 мощностью 45 лошадиных сил и четырёх­ступенчатая механическая коробка передач.

Ранее на Авто.ру продавался другой поздний «Запорожец» такого же белого цвета. За 27-летнюю машину в идеальном состоянии с пробегом 211 километров продавец из Кемерово просил 250 000 рублей.

Взяли бы себе «Запорожец» с пробегом 17 километров?

Да, это же коллекционный экземпляр
Такого мне не надо

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#Капсулы времени#ЗАЗ#968
Комментарии
Комментарии6
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4 августа 2020
Состояние &quot;Нового&quot;? Вы фотки другой машины приложили к статье.
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9 апреля 2025
Обыкновенное ведро хоть и не ржавое
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