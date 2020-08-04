Найден один из последних «Запорожцев» с пробегом 17 километров

Украинскому блогеру Roma Urraco прислали ролик с осмотром ЗАЗ-968М, имеющим пробег всего 17 километров. Автомобиль выпущен в 1994 году — в последний год производства модели.
«Запорожец» осматривал внук владельца. Его дед загнал машину в гараж сразу после покупки и законсервировал её, обработав кузов антикоррозионным средством и установив на проставки. Благодаря этому «Запорожец» сохранился в состоянии нового, только сильно запылился.
Последняя модификация «Запорожца» — ЗАЗ-968М — производилась с конца
1979-гопо апрель 1994 года. Сзади у этого автомобиля установлен карбюраторный двигатель 1.2 V4 мощностью 45 лошадиных сил и четырёхступенчатая механическая коробка передач.
Ранее на Авто.ру продавался другой поздний «Запорожец» такого же белого цвета. За 27-летнюю машину в идеальном состоянии с пробегом 211 километров продавец из Кемерово просил 250 000 рублей.
Взяли бы себе «Запорожец» с пробегом 17 километров?
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