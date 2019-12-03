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Найден «Запорожец» с пробегом в 121 километр

Автомобиль простоял в гараже без движения 27 лет
Новости
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В Киеве блогер Roma Urraco встретился с владельцем инвалидного ЗАЗ-968МД 1992 года выпуска, сохранившегося в идеальном состоянии. За всё время автомобиль проехал 121 километр.

  • Первый владелец получил новый ЗАЗ-968МД в качестве бесплатной помощи от государства. Однако здоровье не позволило ему часто ездить на машине, поэтому большую часть времени она стояла в гараже. Благодаря бережному хранению пребывают в хорошем состоянии не только кузов и салон, но даже свечи, высоко­вольтные провода и фильтры. Из недостатков — слегка деформи­рованная крыша, сколы на задних крыльях и вздутие хрома на бамперах.

  • В 2018 году Запорожец с пробегом в 107 кило­метров обрёл нового владельца. Сначала автомо­биль отказывался заводиться, но после обслужи­вания работал без проблем. За год новый хозяин ездил на нём только на мойку и на пере­оформление.

  • Данный экземпляр оснащён ручным управлением для инвалидов: на полу — только педаль сцепления, за тормоз отвечает большой Г-образный рычаг на центральном тоннеле, а за ускорение — подрулевые лепестки.

  • Сзади у ЗАЗ-968МД установлен карбюратор­ный 1,2-литровый мотор мощностью 41 лоша­диная сила. Автомобиль со снаряжённой массой в 840 кило­граммов разгоняется до 100 км/ч за 32 секун­ды, а макси­мальная скорость составляет 118 км/ч.

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#Капсулы времени#ЗАЗ#968
Комментарии
Комментарии6
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3 декабря 2019
Имею запорожец 1981 года
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3 декабря 2019
а он тебя?)))
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3 декабря 2019
шутка,был у меня Запарик,клевая машина
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18 декабря 2019
У меня копейка 35-летней давности с пробегом до 10 тысяч, стоит в сухом гараже — ждёт нового хозяина)
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18 декабря 2019
Продаёте копейку?
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18 декабря 2019
Не очень интересно У родителей первое авто был такой запорожец правда обычный самый Вся семья 4 человека 3 раза ездила на нем из г Караганды Казахстан в Ташкент с заездом по дороге на Иссы-Куль и Фрунзе То еще удовольствие я вам скажу Да еще и летом жара 30 градусов С тех пор ненавижу поездки на авто дальше 200км
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