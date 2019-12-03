Найден «Запорожец» с пробегом в 121 километр

Первый владелец получил новый ЗАЗ-968МД в качестве бесплатной помощи от государства. Однако здоровье не позволило ему часто ездить на машине, поэтому большую часть времени она стояла в гараже. Благодаря бережному хранению пребывают в хорошем состоянии не только кузов и салон, но даже свечи, высоко­вольтные провода и фильтры. Из недостатков — слегка деформи­рованная крыша, сколы на задних крыльях и вздутие хрома на бамперах.

В 2018 году Запорожец с пробегом в 107 кило­метров обрёл нового владельца. Сначала автомо­биль отказывался заводиться, но после обслужи­вания работал без проблем. За год новый хозяин ездил на нём только на мойку и на пере­оформление.

Данный экземпляр оснащён ручным управлением для инвалидов: на полу — только педаль сцепления, за тормоз отвечает большой Г-образный рычаг на центральном тоннеле, а за ускорение — подрулевые лепестки.