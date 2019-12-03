Найден «Запорожец» с пробегом в 121 километр

В Киеве блогер Roma Urraco встретился с владельцем инвалидного ЗАЗ-968МД 1992 года выпуска, сохранившегося в идеальном состоянии. За всё время автомобиль проехал 121 километр.
Первый владелец получил новый ЗАЗ-968МД в качестве бесплатной помощи от государства. Однако здоровье не позволило ему часто ездить на машине, поэтому большую часть времени она стояла в гараже. Благодаря бережному хранению пребывают в хорошем состоянии не только кузов и салон, но даже свечи, высоковольтные провода и фильтры. Из недостатков — слегка деформированная крыша, сколы на задних крыльях и вздутие хрома на бамперах.
В 2018 году Запорожец с пробегом в 107 километров обрёл нового владельца. Сначала автомобиль отказывался заводиться, но после обслуживания работал без проблем. За год новый хозяин ездил на нём только на мойку и на переоформление.
Данный экземпляр оснащён ручным управлением для инвалидов: на полу — только педаль сцепления, за тормоз отвечает большой
Г-образныйрычаг на центральном тоннеле, а за ускорение — подрулевые лепестки.
Сзади у ЗАЗ-968МД установлен карбюраторный 1,2-литровый мотор мощностью 41 лошадиная сила. Автомобиль со снаряжённой массой в 840 килограммов разгоняется до
100 км/чза 32 секунды, а максимальная скорость составляет 118 км/ч.
Хотели бы посмотреть на «Запорожец» с пробегом 121 километр?
Подождите
Новости загружаются