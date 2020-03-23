Найден «Запорожец» в заводской смазке и с пробегом 71 километр

В Херсонской области в гаражах найден ЗАЗ-968МД, выпущенный в 1992 году и простоявший 28 лет без движения. Кузов машины сохранил заводской консервант, а на одометре значится всего 71 километр. О «капсуле времени» рассказал блогер Roma Urraco.
Всю свою жизнь «Запорожец» провёл в гараже на кирпичах — так раньше консервировали машины для сбережения покрышек. Со временем седан лишь сильно запылился, а мыши погрызли инструкцию. В остальном автомобиль отлично сохранился.
ЗАЗ-968МД оснащён ручным управлением для инвалидов с одной повреждённой ногой. У него предусмотрена только одна педаль, которая выполняет роль сцепления — тормозить необходимо большим
Г-образным рычагом на центральном тоннеле, а за ускорение отвечают подрулевые лепестки.
Найденный «Запорожец» оснащён карбюраторным 1.2 V4 мощностью 45 лошадиных сил, расположенным сзади. В паре с двигателем установлена четырёхступенчатая механическая коробка передач.
Ранее на Авто.ру продавался другой «Запорожец» в модификации ЗАЗ-968МР для водителей с одной повреждённой рукой и одной ногой. За машину 1987 года в идеальном состоянии, но с пробегом 17 тысяч километров просили ровно миллион рублей.
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