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Найден «Запорожец» в заводской смазке и с пробегом 71 километр

Про автомобиль забыли на 28 лет
Новости
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В Херсонской области в гаражах найден ЗАЗ-968МД, выпущенный в 1992 году и простоявший 28 лет без движения. Кузов машины сохранил заводской консервант, а на одометре значится всего 71 километр. О «капсуле времени» рассказал блогер Roma Urraco.

  • Всю свою жизнь «Запорожец» провёл в гараже на кирпичах — так раньше консерви­ровали машины для сбережения покрышек. Со временем седан лишь сильно запылился, а мыши погрызли инструкцию. В остальном автомобиль отлично сохранился.

  • ЗАЗ-968МД оснащён ручным управлением для инвалидов с одной повреждённой ногой. У него преду­смотрена только одна педаль, которая выполняет роль сцепления — тормозить необходимо большим Г-образ­ным рычагом на центральном тоннеле, а за ускорение отвечают подрулевые лепестки.

  • Найденный «Запорожец» оснащён карбюратор­ным 1.2 V4 мощностью 45 лоша­диных сил, расположенным сзади. В паре с двигателем установлена четырёхступен­­чатая механическая коробка передач.

Ранее на Авто.ру продавался другой «Запорожец» в модификации ЗАЗ-968МР для водителей с одной повреждённой рукой и одной ногой. За машину 1987 года в идеальном состоянии, но с пробегом 17 тысяч километров просили ровно миллион рублей.

Хотите себе «Запорожец» без пробега?

Очень
Только если обычный, без ручного управления
Обойдусь

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#Капсулы времени#ЗАЗ#968
Комментарии
Комментарии6
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23 марта 2020
сжечь хлам
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24 марта 2020
А вы попробуйте сжечь свою семейную реликвию?
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24 марта 2020
Это эксклюзивная модель для североамериканского рынка - место под номерные знаки квадратное
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24 марта 2020
Модель не экспортировали в Америку, только в Европу, в Советском Союзе номера тоже были квадратные и места под них квадратные.
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1 сентября 2023
У меня был заз968А 13лет горя ха пнул после того как союз. россыпался и горе с запчастями
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