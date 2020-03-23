Найден «Запорожец» в заводской смазке и с пробегом 71 километр

Всю свою жизнь «Запорожец» провёл в гараже на кирпичах — так раньше консерви­ровали машины для сбережения покрышек. Со временем седан лишь сильно запылился, а мыши погрызли инструкцию. В остальном автомобиль отлично сохранился.

ЗАЗ-968МД оснащён ручным управлением для инвалидов с одной повреждённой ногой. У него преду­смотрена только одна педаль, которая выполняет роль сцепления — тормозить необходимо большим Г-образ ­ным рычагом на центральном тоннеле, а за ускорение отвечают подрулевые лепестки.

Найденный «Запорожец» оснащён карбюратор­ным 1.2 V4 мощностью 45 лоша­диных сил, расположенным сзади. В паре с двигателем установлена четырёхступен­­чатая механическая коробка передач.

Ранее на Авто.ру продавался другой «Запорожец» в модификации ЗАЗ-968МР для водителей с одной повреждённой рукой и одной ногой. За машину 1987 года в идеальном состоянии, но с пробегом 17 тысяч километров просили ровно миллион рублей.