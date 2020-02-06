«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей

Со слов продавца, «Запорожец» находится в состоянии нового автомобиля и не имеет ржавчины. Он не использовался зимой, никогда не реставрировался и сохранил все родные детали, включая шины. Из других плюсов — наличие редкого бесконтактного зажигания и отделка интерьера красной искусственной кожей.