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«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей

ЗАЗ-968МР никогда не реставрировался и отлично сохранился
Новости
37

На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ-968МР 1987 года, находящегося в Барнауле. За машину с пробегом 17 тысяч километров просят ровно миллион рублей.

  • Со слов продавца, «Запорожец» находится в состоянии нового автомобиля и не имеет ржавчины. Он не использовался зимой, никогда не реставрировался и сохранил все родные детали, включая шины. Из других плюсов — наличие редкого бесконтактного зажигания и отделка интерьера красной искусственной кожей.

  • ЗАЗ-968МР оснащён ручным управлением для инвалидов с одной повреждённой рукой и одной ногой. У машины — карбюратор­ный 1.2 V4 мощностью 45 лошадиных сил, расположенный сзади. Модель выпускалась с 1979 по 1994 год.

Готовы отдать за этот «Запорожец» миллион?

Да — коллекционная вещь!
Кажется, продавец переоценил машину

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#Капсулы времени#ЗАЗ#968
Комментарии
Комментарии37
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Комментарий удален
6 февраля 2020
бесконтактного там отродясь не было, кроме тюнинга типа Пульсара, а 45 л.с. было с Вазовским карбом на новом пауке, который тоже в 87 не делался.
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6 февраля 2020
Это вроде не ГАЗ-21 &quot;Волга&quot;. За что там лимон хотят?
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6 февраля 2020
Мария
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6 февраля 2020
Миллион маловато за такой авто.
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6 февраля 2020
Деньги видимо нужны очень...
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6 февраля 2020
Ничего удивительного не вижу, это же Баран-аул
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6 февраля 2020
Мой первый авто , из приятных воспоминаний только то что мне было 18 ), Но миллион за ЭТО ???
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6 февраля 2020
У меня есть дедовский велосипед, новый. Давайте, я тоже его продам за хорошую цену.... С ума что ли все сошли, консервные банки за такие деньги выставлять??? Я понимаю, если бы это был мерен 123 или 126, ну или хоть волга старая....
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7 февраля 2020
Мужик.а чё так дорого? Да, деньги очинь нужны!!!
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7 февраля 2020
Хороший авто!Доработать,цены бы ему не было!Торсионная подвеска просто не убиваемая!Я на нем легко 145 выжимал!И это при 4 ступенчатой кппп!Что нужно доработать!Это поставить 5 КППП!Водяное охлаждение!Соответственно печку на воде,а не на бензине и цены машине не будет!
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10 февраля 2020
Тогда это будет уже и не Запорожец. :-)<br />Кстати, на своем 968М (40л.с.) больше 135 мне не удавалось разогнаться даже в самых идеальных условиях.
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10 февраля 2020
Это точно
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7 февраля 2020
Я молчал когда продавали жигули по миллиону, молчал когда продавали ниву юбилейную мать ее за 2 100 000, я даже молчал когда продавали новую волгу за 6 лямов это можно понять тем что машина децстаительно новая и без записей в ПТС, но отдавать миллион за запорожец с пробегом в 17 тыс.км это нужно быть просто долбанутым на голову, видимо продавцу с утра на голову упал кирпич и вот последствия
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10 февраля 2020
огонь!
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7 февраля 2020
Ну новость была бы бомбой если б кто купил за лям
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7 февраля 2020
инвалидская неинтересна вообще. и к чему прикрученая по незнани. напись Запорожецъ от 966... наверное думают что все такие же тупые и неграмотные?))
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7 февраля 2020
Там есть в продаже ЗАЗ и за 2 ляма!!! Так что это дешёвка ещё)))
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8 февраля 2020
Это всего лишь &quot;Запор&quot;. И цена ему 50 т. р.
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10 февраля 2020
50 тысяч? Серьёзно? 500 рублей максимум!
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9 февраля 2020
Для олигархов цена. Олигарх на запорожце?
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9 февраля 2020
Люди, вы идиоты
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10 февраля 2020
Аул всегда аул, даже если он Барн
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10 февраля 2020
Настальгия. В 90-м мне подогнали Зазик (1983 г.в.) после 7 лет эксплуатации инвалидом с пробегом 12 тыс км. и мотором 30л.с. После переделки с &quot;ручки&quot; на педали гонял на нем по деревне..... Проходимость как у танка. Печка со своим карбюратором. Погонял-бы сейчас.... денек И назад к &quot;пузотеркам&quot;
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10 февраля 2020
Итоговая цена должна устанавливаться на аукционе по типу голландского с понижением стоимости, безусловно машина коллекционная.
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10 февраля 2020
У нас в Волгограде позавчера тоже выставили зеленый запорожец на салоне с красным дермантином.
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10 февраля 2020
Господа!!!Зачем ажиотаж? Хозяин случайно лишний ноль приписал! На авито есть и по младше и с намного меньшем пробегом и в 10 раз дешевле!
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10 февраля 2020
У меня с гараже стоит почти в таком же состоянии . Только краска на крыше всдулась ((
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10 февраля 2020
Да посмеялся владелец,шутканул малость,браво!!!
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10 февраля 2020
Это полуавтоматический Запорожец! Передачи переключает соленоидный привод, а сцепление - с кнопки на руле. Редкость! Но миллион, все-таки, перебор. Я бы сказал, что тысяч 400-500 он может стоить.
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11 февраля 2020
Да. Но на них дефорсированный мотор в 30 лошадей ставили. Откуда 45 взяли?..
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11 февраля 2020
вообще то 40. а 45 л.с. достигалось изменением установки угла распредвала и это применялось на ЛУАЗах. еще такую практику применяли на ГАЗ 53 . кажется три варианта мощности двигателя90/110/130 л.с.
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10 февраля 2020
Хороший авто,у меня на 968 много новых запчастей осталось,лежат без дела
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11 августа 2020
Да! Ностальгия, хочется восстановить дедов Заз.
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21 февраля 2020
Грета ваша гов...о , на каждом углу валяется , а ЗАЗ через 10 лет только в музее и у частных коллекционеров увидеть можно да и надёжность грэты и длина её жизни не предпологает больше 5-ти лет . Вот как проживёт стоко же , с таким пробегом и состоянием , тогда и можно будет сравнивать . А пока как сказал один немец , есть новые автомобили , есть хорошие ,А ЕСТЬ МЕРСЕДЕСЫ . Так что грэта отстой и цена ей максимум 300 т. руб.
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13 ноября 2025
Это кажется спорткар потому что купе. За 600000 руб купил бы, а за лям можно норм тачку купить
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