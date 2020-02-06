«Запорожец» с пробегом выставили на продажу за миллион рублей

На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ-968МР 1987 года, находящегося в Барнауле. За машину с пробегом 17 тысяч километров просят ровно миллион рублей.
Со слов продавца, «Запорожец» находится в состоянии нового автомобиля и не имеет ржавчины. Он не использовался зимой, никогда не реставрировался и сохранил все родные детали, включая шины. Из других плюсов — наличие редкого бесконтактного зажигания и отделка интерьера красной искусственной кожей.
ЗАЗ-968МР оснащён ручным управлением для инвалидов с одной повреждённой рукой и одной ногой. У машины — карбюраторный 1.2 V4 мощностью 45 лошадиных сил, расположенный сзади. Модель выпускалась с 1979 по 1994 год.
Готовы отдать за этот «Запорожец» миллион?
Да — коллекционная вещь!
Кажется, продавец переоценил машину
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