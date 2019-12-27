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Найдено кладбище старых ЗАЗов

В поле оказалось около 20 ЗАЗ-1103 Славута, которые раньше работали в такси
Новости
11

В украинском городе Энергодар обнаружена свалка заброшенных лифтбеков ЗАЗ-1103 Славута. Об этом рассказал портал Auto Сonsulting.

  • Всего в поле стоят 16–17 ЗАЗов, окрашенных в жёлтый цвет с шашечками и номерами телефонов такси, ещё два белых лифтбека и один КамАЗ. Они находятся без движения уже долгое время — все машины сильно проржавели. Большин­ство автомобилей лишены нескольких деталей, вроде фонарей или бамперов, а некоторые разобраны до каркаса кузова.

  • Точно неизвестно, почему машины оказались заброшенными. Возможно, таксопарк, где они работали, обанкро­тился или старые лифтбеки заменили другими автомо­билями, а ЗАЗы просто списали и отвезли на пустырь.

Переднеприводные лифтбеки ЗАЗ-1103 Славута выпускались на Запорожском заводе с 1999 по 2011 год. В разное время они оснащались карбюра­торными и инжекторными моторами объёмом 1.1, 1.2 или 1.3 литра мощностью от 58 до 72 лошадиных сил.

Что можно сделать с этими ЗАЗ Славута?

Поставить в музей
Превратить в современное произведение искусства
Уничтожить изощрённым способом

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#ЗАЗ#1103 «Славута»
Комментарии
Комментарии11
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27 декабря 2019
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1
27 декабря 2019
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1
6 февраля 2020
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1
17 марта 2020
Под пресс их!
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1
18 марта 2020
оставить Украине на рассаду:)))
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1
19 марта 2020
Кек
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1
22 марта 2020
...Славуты в Такси?.. Они-же при &quot;нормальной&quot; частной эксплуатации требовали какого-нибудь ремонта каждые 1,5-2 месяца...<br />Понятно почему таксопарк развалился...
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1
23 марта 2020
добавьте вариант, пустить в переработку.
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2
23 марта 2020
Расплатиться с США за поставки вооружения.
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2
24 марта 2020
Всё починить и выставить в открытый музей, и на прозднмках делать пробеги по городу!
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1
17 ноября 2025
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