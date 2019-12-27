Найдено кладбище старых ЗАЗов

В украинском городе Энергодар обнаружена свалка заброшенных лифтбеков ЗАЗ-1103 Славута. Об этом рассказал портал Auto Сonsulting.
Всего в поле стоят 16–17 ЗАЗов, окрашенных в жёлтый цвет с шашечками и номерами телефонов такси, ещё два белых лифтбека и один КамАЗ. Они находятся без движения уже долгое время — все машины сильно проржавели. Большинство автомобилей лишены нескольких деталей, вроде фонарей или бамперов, а некоторые разобраны до каркаса кузова.
Точно неизвестно, почему машины оказались заброшенными. Возможно, таксопарк, где они работали, обанкротился или старые лифтбеки заменили другими автомобилями, а ЗАЗы просто списали и отвезли на пустырь.
Переднеприводные лифтбеки ЗАЗ-1103 Славута выпускались на Запорожском заводе с 1999 по 2011 год. В разное время они оснащались карбюраторными и инжекторными моторами объёмом 1.1, 1.2 или 1.3 литра мощностью от 58 до 72 лошадиных сил.
Что можно сделать с этими ЗАЗ Славута?
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