Найдено кладбище старых ЗАЗов

Всего в поле стоят 16–17 ЗАЗов, окрашенных в жёлтый цвет с шашечками и номерами телефонов такси, ещё два белых лифтбека и один КамАЗ. Они находятся без движения уже долгое время — все машины сильно проржавели. Большин­ство автомобилей лишены нескольких деталей, вроде фонарей или бамперов, а некоторые разобраны до каркаса кузова.