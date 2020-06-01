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За идеальный «Запорожец» без пробега попросили полмиллиона рублей

Машина хранилась в частной компании и отлично сохранилась
Новости
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На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М 1986 года выпуска с пробегом в 483 километра. Сейчас автомобиль со ставропольскими номерами находится в Москве и продавец готов отдать его ровно за 500 000 рублей.

  • «Запорожец» хранился в частной коллекции и за ним регулярно ухаживали. Благодаря этому, кузов 34-летней машины до сих пор находится в отличном состоянии, а ржавчина появилась только на выхлопной трубе. В комплекте с автомобилем идёт заводской резиновый коврик в багажнике, набор инструментов и запаска.

  • Сзади установлен карбюраторный четырёхцилиндровый двигатель 1.2 мощностью 45 л.с. и четырёхступенчатая механическая коробка передач. Последняя модификация «Запорожца» с индексом ЗАЗ-968М производилась с 1979 по 1994 год.

Зимой на Авто.ру продавался ещё один «Запорожец» в идеальном состоянии — редкий ЗАЗ-968МР с ручным управ­лением для инвалидов с одной повреж­дённой рукой и одной ногой. За машину 1987 года с пробегом 17 тысяч километров автосалон из Барнаула просил вдвое больше — миллион рублей.

Этот «Запорожец» стоит полмиллиона рублей?

Да, и с годами он будет только дорожать
Он того не стоит

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#Капсулы времени#ЗАЗ#968
Комментарии
Комментарии4
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1 июня 2020
Машина-зверь!
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1 июня 2020
Круто!
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