За идеальный «Запорожец» без пробега попросили полмиллиона рублей

«Запорожец» хранился в частной коллекции и за ним регулярно ухаживали. Благодаря этому, кузов 34-летней машины до сих пор находится в отличном состоянии, а ржавчина появилась только на выхлопной трубе. В комплекте с автомобилем идёт заводской резиновый коврик в багажнике, набор инструментов и запаска.

Сзади установлен карбюраторный четырёхцилиндровый двигатель 1.2 мощностью 45 л.с. и четырёхступенчатая механическая коробка передач. Последняя модификация «Запорожца» с индексом ЗАЗ-968М производилась с 1979 по 1994 год.

Зимой на Авто.ру продавался ещё один «Запорожец» в идеальном состоянии — редкий ЗАЗ-968МР с ручным управ­лением для инвалидов с одной повреж­дённой рукой и одной ногой. За машину 1987 года с пробегом 17 тысяч километров автосалон из Барнаула просил вдвое больше — миллион рублей.