Поздний «Запорожец» в идеальном состоянии продают за 450 тысяч рублей

На Авто.ру появилось объявление о продаже автомобиля ЗАЗ-968МД, выпущенного
Благодаря правильному хранению, «Запорожец» пребывает в состоянии нового автомобиля: на кузове нет и пятнышка ржавчины. Пробег автомобиля составляет 2156 километров. Продавец отмечает, что проблем с постановкой на учёт нет и у машины уже документы нового образца.
ЗАЗ-968МД оснащён ручным управлением для инвалидов с повреждённой ногой. У него предусмотрены только педали сцепления и тормоза, а за разгон отвечают подрулевые лепестки.
На автомобиле установлен заводской карбюраторный 1.2 V4 мощностью 45 лошадиных сил, расположенный сзади. В паре с двигателем стоит четырёхступенчатая механическая коробка передач.
Ранее на Авто.ру продавался другой синий «Запорожец» в идеальном состоянии — ЗАЗ-968М 1986 года выпуска с пробегом в 483 километра. Он не имел ручного управления и стоил ровно 500 000 рублей.
Что в «Запорожце» привлекает больше всего?
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