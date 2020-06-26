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Поздний «Запорожец» в идеальном состоянии продают за 450 тысяч рублей

Автомобиль оснащён ручным управлением для инвалидов
Новости
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На Авто.ру появилось объявление о продаже автомобиля ЗАЗ-968МД, выпущенного в 1993-м — за год до снятия модели с производства. Машина находится в Москве, а продавец просит за неё 450 000 рублей.

  • Благодаря правильному хранению, «Запорожец» пребывает в состоянии нового авто­мобиля: на кузове нет и пятнышка ржавчины. Пробег авто­мобиля составляет 2156 километров. Продавец отмечает, что проблем с постановкой на учёт нет и у машины уже документы нового образца.

  • ЗАЗ-968МД оснащён ручным управлением для инвалидов с повреждённой ногой. У него преду­смотрены только педали сцепления и тормоза, а за разгон отвечают подрулевые лепестки.

  • На автомобиле установлен заводской карбюратор­ный 1.2 V4 мощностью 45 лоша­диных сил, располо­женный сзади. В паре с двигателем стоит четырёх­ступенчатая механическая коробка передач.

Ранее на Авто.ру продавался другой синий «Запорожец» в идеальном состоянии — ЗАЗ-968М 1986 года выпуска с пробегом в 483 километра. Он не имел ручного управления и стоил ровно 500 000 рублей.

Что в «Запорожце» привлекает больше всего?

Состояние
Цвет
Цена
Ничего особенного в нём нет

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#Капсулы времени#ЗАЗ#968
Комментарии
Комментарии16
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26 июня 2020
А чего не за миллион?
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27 июня 2020
Помню как с мучился народ Не зря он называется ж*** рожиц
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28 июня 2020
еще называли &quot;рыжежопец&quot;. Даром не нужен)
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27 июня 2020
Ждём поступления в продажу безпробежной ступы бабы Яги в отличном состоянии. Недорого.
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27 июня 2020
Ну что будем брать
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27 июня 2020
У меня был в таком же цвете только ушастый
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27 июня 2020
У меня был белый только ЗАЗ-968М самый первый мой автомобиль. Ничего плохого о нем сказать не могу!
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27 июня 2020
зАпоры никогда под лак не красились. только акрилом. перекрашенное восстановленное говно на лоха.
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28 июня 2020
красная цена 10000 тысяч деревянных!!! пацанам по деревне гонять!!!
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28 июня 2020
ВОССТАНОВИЛ И ПЫТАЕТСЯ ПРОДАТЬ. ДОРОГО И НЕ АКТУАЛЬНО
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28 июня 2020
сто пудов облит
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28 июня 2020
Чет авто ру молчит, вы же в эих дела мастера разоблачить нерадивого продавца, проверьте зигер.
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28 июня 2020
Перекрашен и переделан, и не хватает одной главной детали без него движок просто перегреется, на 1-2выпусках проще было охлаждения двигателя на последних она убого смотрелось сверху капото ставились воздушное охлаждение а у этой его нет далеко не уедет хоть зделал до ума уж довёл бы чем нагло врать и позорится, я в детстве болдел от них и знаю какой и кто после чего вышел, этому цена без нолей, у нас их детишкам продают за 500р
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24 ноября 2020
Лично мне в глаза бросилась ручка включения дворников, которая ставилась на дорестайловые образцы)) если можно так сказать. У меня в детстве было 2 таких папелаца на 1980 г. в. стояли полностью железные бампера никелерованные, дворники включались вот такой маленькой рукоятью с левой стороны руля, а на 1986 г. в., (это предпоследний рестайл позже только зеркала пластиковые добавили) было уже 3 подрулевых переключателя, причём из пластика, а не из металла как до этого, где 3й это как раз дворники. <br />Поэтому делаю вывод - выпуск начало 80х, точно не скажу, но до 86 года
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