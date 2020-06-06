Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

В США продаётся 55-летний «Запорожец» за 1,2 миллиона рублей

ЗАЗ-965А полностью отреставрирован
Новости
4

В американском Спенсере, штат Массачусетс, дилерский центр Alpha Cars выставил на продажу ЗАЗ-965А 1965 года выпуска. Автомобиль с пробегом 62 850 километров стоит 17 895 долларов (1,23 миллиона рублей).

  • «Запорожец» привёз в США неназванный выходец из СССР и поклонник модели. Перед нынешней продажей у машины заменили карбюратор, проводку и свечи зажигания, а кузов и подвеску обработали антикоррозийным составом. На доведение автомобиля до идеального состояния продавец потратил более 1300 долларов (89 тысяч рублей).

  • Модификация ЗАЗ-965А производилась с 1962 по 1969 год. На модель первой серии, выпускавшейся до 1966 года, устанавливали 887-кубовый V4 мощностью 27 л.с. в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач. Первый «Запорожец», прозванный «горбатым», выпущен тиражом 322 166 экземпляров.

Ранее в том же Массачусетсе на аукционе продали ВАЗ-2102, произведённый в 1978 году. За универсал новый владелец заплатил чуть больше, чем сейчас стоит «Запорожец» — 18 295 долларов (1,25 миллиона рублей).

Взяли бы «Запорожец» за миллион?

Да, обожаю его!
Был бы подешевле, я бы подумал
Даже если бесплатно предложат, не возьму

Подождите

Новости загружаются

#Капсулы времени#ЗАЗ#965
Комментарии
Комментарии4
Войдите, чтобы комментировать
Комментарий удален
6 июня 2020
ниче что он там с 2016 года продается? новость епть...
Нравится
Ответить
7 июня 2020
Покрашен по другому. Краска была светло-светло-голубая и вообще не блестела, матовая. У соседей был такой.
Нравится
Ответить
28 июня 2020
У наших знакомы был такой первая их машина только у них зеркала были а у этого нет
Нравится
Ответить

Подождите

Объявления загружаются

Читать ещё