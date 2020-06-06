В США продаётся 55-летний «Запорожец» за 1,2 миллиона рублей

В американском Спенсере, штат Массачусетс, дилерский центр Alpha Cars выставил на продажу ЗАЗ-965А 1965 года выпуска. Автомобиль с пробегом 62 850 километров стоит 17 895 долларов (1,23 миллиона рублей).
«Запорожец» привёз в США неназванный выходец из СССР и поклонник модели. Перед нынешней продажей у машины заменили карбюратор, проводку и свечи зажигания, а кузов и подвеску обработали антикоррозийным составом. На доведение автомобиля до идеального состояния продавец потратил более 1300 долларов (89 тысяч рублей).
Модификация ЗАЗ-965А производилась с 1962 по 1969 год. На модель первой серии, выпускавшейся до 1966 года, устанавливали 887-кубовый V4 мощностью 27 л.с. в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач. Первый «Запорожец», прозванный «горбатым», выпущен тиражом 322 166 экземпляров.
Ранее в том же Массачусетсе на аукционе продали ВАЗ-2102, произведённый в 1978 году. За универсал новый владелец заплатил чуть больше, чем сейчас стоит «Запорожец» — 18 295 долларов (1,25 миллиона рублей).
Взяли бы «Запорожец» за миллион?
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