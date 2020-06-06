В США продаётся 55-летний «Запорожец» за 1,2 миллиона рублей

«Запорожец» привёз в США неназванный выходец из СССР и поклонник модели. Перед нынешней продажей у машины заменили карбюратор, проводку и свечи зажигания, а кузов и подвеску обработали антикоррозийным составом. На доведение автомобиля до идеального состояния продавец потратил более 1300 долларов (89 тысяч рублей).