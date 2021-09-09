Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Закон об электросамокатах: не быстрее 25 км/ч и не тяжелее 35 кг

После согласований с ГИБДД и правительством Москвы Минтранс представил финальную версию документа
Новости
2

После согласований с ГИБДД и правитель­ством Москвы Минтранс представил финальную версию документа, регламентиру­ющего движение электро­самокатов и других средств индивидуальной мобиль­ности (СИМ). Для них установили ограничения максимальной скорости и массы, пишет «Коммерсант».

  • Поправки в ПДД, вводящие такие транспортные средства в правовое поле, обсуждаются уже два года. И до сих пор у вовлечённых ведомств не было единой позиции по этому вопросу. Однако нынешняя редакция имеет шансы продвинуться дальше.
  • Минтранс отказался от изначальной идеи приравнять к СИМам скейты, роликовые коньки и прочие устройства, для пере­движения на которых нужно использовать физическую силу. Остались только транспортные средства с электромоторами. 
  • Для движения по тротуарам и пешеходным зонам допустят только аппараты не тяжелее 35 килограммов, а их максимальную скорость ограничат 25 км﻿/﻿ч. Так как последнее невозможно контролировать по аналогии с автомобилями, мэрия Москвы и Минпромторг предлагают «прошивать» ограничитель скорости программно при ввозе устройств в нашу страну. 
  • На дорогу для движения в одном потоке с машинами допустят СИМ с тормозами, свето­отражате­лями, фарой и фонарём, а также звуковым сигналом. Запрета выезжать на проезжую часть на моноколесе или гироскутере, если у них есть указанное оснащение, в законопроекте нет.

Минувшими весной и летом в Москве и ряде других городов были введены программные ограни­чения скорости для кикшеринговых самокатов. Они срабатывают, как только СИМ въезжает в определённую зону. Всё реализовано на уровне ПО: пользователь при всём желании не может разогнаться быстрее, пока не покинет участок с повышенным пешеходным трафиком.

Поддерживаете ограничения для СИМ?

Да, их много и они опасны
Да, но формулировки странные
Не вижу в этом смысла

Подождите

Новости загружаются

#Законы и штрафы
Комментарии
Комментарии2
Войдите, чтобы комментировать
9 сентября 2021
Тем временем сам ЯНДЕКС решил что их самокаты это электровелосипеды и ПРОПИСАЛ в своих правилах обязанность клиентов ездить по велодорожкам, что прямо противоречит ДЕЙСТВУЮЩИМ ПДД. <br />лол :)<br />А ссылаются как раз что &quot;ну это сложный вопрос, мы решили вот так, а когда будут поправки будем им следовать&quot;.
Нравится
Ответить
9 августа 2024
ButCheR, ))) я из питера и не вижу - где там у меня рядом велосипедная дорожка .а прокатных самокатов море ,а в каком месте это они решили - где документ?
Нравится
Ответить
1
Читать ещё