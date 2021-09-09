Закон об электросамокатах: не быстрее 25 км/ч и не тяжелее 35 кг

После согласований с ГИБДД и правительством Москвы Минтранс представил финальную версию документа, регламентирующего движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Для них установили ограничения максимальной скорости и массы, пишет «Коммерсант».
- Поправки в ПДД, вводящие такие транспортные средства в правовое поле, обсуждаются уже два года. И до сих пор у вовлечённых ведомств не было единой позиции по этому вопросу. Однако нынешняя редакция имеет шансы продвинуться дальше.
- Минтранс отказался от изначальной идеи приравнять к СИМам скейты, роликовые коньки и прочие устройства, для передвижения на которых нужно использовать физическую силу. Остались только транспортные средства с электромоторами.
- Для движения по тротуарам и пешеходным зонам допустят только аппараты не тяжелее 35 килограммов, а их максимальную скорость ограничат 25 км/ч. Так как последнее невозможно контролировать по аналогии с автомобилями, мэрия Москвы и Минпромторг предлагают «прошивать» ограничитель скорости программно при ввозе устройств в нашу страну.
- На дорогу для движения в одном потоке с машинами допустят СИМ с тормозами, светоотражателями, фарой и фонарём, а также звуковым сигналом. Запрета выезжать на проезжую часть на моноколесе или гироскутере, если у них есть указанное оснащение, в законопроекте нет.
Минувшими весной и летом в Москве и ряде других городов были введены программные ограничения скорости для кикшеринговых самокатов. Они срабатывают, как только СИМ въезжает в определённую зону. Всё реализовано на уровне ПО: пользователь при всём желании не может разогнаться быстрее, пока не покинет участок с повышенным пешеходным трафиком.
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Да, их много и они опасны
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Не вижу в этом смысла
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