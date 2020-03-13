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«Запорожец» без пробега выставили на продажу со скромным ценником

За «капсулу времени» просят 250 тысяч рублей
Новости
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На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М 1993 года выпуска с пробегом в 211 километров. Один из последних выпущенных «Запорожцев», который находится в Кемерово, готовы отдать за 250 тысяч рублей.

  • С момента покупки «Запорожец» стоял в гараже и лишь изредка выезжал на улицу. Благодаря бережному хранению автомобиль сохранил конвейерное состояние. В комплекте с машиной идут ориги­нальное запасное колесо, инструкция и сервисная книга.

  • ЗАЗ-968М производился с конца 1979-го по апрель 1994 года. Сзади у него установ­лен карбю­ратор­ный четырёх­цилиндровый мотор 1.2 мощностью 45 лоша­диных сил и четырёх­ступен­чатая механи­ческая коробка передач.

Ранее на Авто.ру продавался другой «Запорожец» в идеальном состоянии — ЗАЗ-968МР с ручным управ­лением для инвалидов с одной повреж­дённой рукой и одной ногой. За машину 1987 года с пробегом 17 тысяч километров просили ровно миллион рублей.

Готовы взять себе «Запорожец» без пробега?

За 250 тысяч? С радостью!
Мне он не нужен и даром

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#Капсулы времени#ЗАЗ#968
Комментарии
Комментарии10
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13 марта 2020
за 250 только ностальгирующие по неудобствам возьмут, а так за 50 можно по деревне погонять
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13 марта 2020
Ведро и 4 колеса. Ностальгировать тут не о чем! В наше время этот хлам вряд ли кому пригодится, разве что тем кто живет прошлым. А для коллекционера эта машина никакого интереса не представляет.
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13 марта 2020
Тогда уж ностальгирующим сразу надо в комплекте к ЗАЗу предлагать малогабаритную &quot;хрущёвку&quot; на последнем этаже без лифта по цене элитного жилья. Чтобы по полной вкусить все прелести &quot;познеразвитого социализма&quot;.
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13 марта 2020
Много лет ремонтировал и катал на Зазах начиная с965 и закончив 968М. Отец получал, все с ручным управлением. Двигатели 30, для инвалидов. В настоящее время учитывая его большой возраст резина не пройдёт и 5000 км,,бензина 76 нет, на 93 часть 40 сильных ещё будет кататься. Потекут сальники, печка требует постоянной регулировки кварцевого переключателя. Техосмотр под вопросом из-за СО и шумности глушителя... Поэтому лучшее ниу место в музее. У государства денег и желания нет...остаётся участник любитель...
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14 марта 2020
https://barnaul&shy;.drom.ru/z… вот тоже хороший ценник
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14 марта 2020
Оо
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15 марта 2020
Из плюсов только проходимость. все остальное дерьмо уж поверьте 15 лет владел!!!
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15 марта 2020
По кузову - уже рыжики, капот снимался, грязновато под капотом, крепёж - половина ржавого, а половина аж блестит. Ну не верю, что пробег 211км!
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15 марта 2020
Скорее всего 100.211 км
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16 марта 2020
50 тыр - ездить за грибами и на рыбалку...
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