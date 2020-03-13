«Запорожец» без пробега выставили на продажу со скромным ценником

С момента покупки «Запорожец» стоял в гараже и лишь изредка выезжал на улицу. Благодаря бережному хранению автомобиль сохранил конвейерное состояние. В комплекте с машиной идут ориги­нальное запасное колесо, инструкция и сервисная книга.

ЗАЗ-968М производился с конца 1979-го по апрель 1994 года. Сзади у него установ­лен карбю­ратор­ный четырёх­цилиндровый мотор 1.2 мощностью 45 лоша­диных сил и четырёх­ступен­чатая механи­ческая коробка передач.

Ранее на Авто.ру продавался другой «Запорожец» в идеальном состоянии — ЗАЗ-968МР с ручным управ­лением для инвалидов с одной повреж­дённой рукой и одной ногой. За машину 1987 года с пробегом 17 тысяч километров просили ровно миллион рублей.