«Запорожец» без пробега выставили на продажу со скромным ценником

На Авто.ру появилось объявление о продаже ЗАЗ-968М 1993 года выпуска с пробегом в 211 километров. Один из последних выпущенных «Запорожцев», который находится в Кемерово, готовы отдать за 250 тысяч рублей.
С момента покупки «Запорожец» стоял в гараже и лишь изредка выезжал на улицу. Благодаря бережному хранению автомобиль сохранил конвейерное состояние. В комплекте с машиной идут оригинальное запасное колесо, инструкция и сервисная книга.
ЗАЗ-968М производился с конца
1979-гопо апрель 1994 года. Сзади у него установлен карбюраторный четырёхцилиндровый мотор 1.2 мощностью 45 лошадиных сил и четырёхступенчатая механическая коробка передач.
Ранее на Авто.ру продавался другой «Запорожец» в идеальном состоянии — ЗАЗ-968МР с ручным управлением для инвалидов с одной повреждённой рукой и одной ногой. За машину 1987 года с пробегом 17 тысяч километров просили ровно миллион рублей.
Готовы взять себе «Запорожец» без пробега?
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