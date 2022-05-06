Дешёвые электрокары VW, Skoda и Seat: первые изображения

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Концерн Volkswagen опубликовал в соцсетях дизайнерские скетчи, дающие первое представление об облике самых доступных электромобилей трёх входящих в концерн брендов. Платформу они получат одну и ту же, но выглядеть и позиционироваться будут по-разному. Дата дебюта электроновинок пока не объявлена.
Концепт-кар VW ID. Life был представлен в сентябре прошлого года. Он отличался не только угловатой внешностью в кроссоверном стиле, но и переднеприводной платформой, тогда как для прочих электромобилей на платформе MEB характерен задний привод в качестве базового. Какой станет доступная версия архитектуры MEB для бюджетных электромобилей, пока не уточняется.
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