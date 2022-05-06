Дешёвые электрокары VW, Skoda и Seat: первые изображения

На скетче

Seat изображён хэтчбек с явно спортивным имиджем — развитыми бампером и спойлером, а также накладками на колёсные арки и контрастной крышей. Не исключено, именно этот электромобиль первым встанет на конвейер

, при этом выпускать его планируется под маркой Cupra.