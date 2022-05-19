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Электрический Гелендваген получит инновационные батареи

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Кирилл Малышев

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Будущий Mercedes-Benz EQG — электрическая версия внедорожника Гелендваген — станет носителем аккумуляторов нового поколения. Партнёром автоконцерна в их создании стала компания Sila. Запуск производства модели запланирован на 2025 год.

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  • В батареях будет использоваться кремниевый анод вместо графитового. Замена материала позволит значительно увеличить плотность аккумулятора без ущерба для безопасности. Ожидается, что прибавка составит до 40%.
  • Новая технология позволит сделать батареи легче и компактнее при той же ёмкости. Или использовать блок тех же размеров и массы, но он позволит хранить больше энергии, что увеличит запас хода на  одной зарядке. Последняя тоже будет идти быстрее.
  • Mercedes-Benz станет первым автомобильным партнёром компании Sila. Её завод в штате Вашингтон (США) работает на полностью возобновляемых источниках энергии, что сделает электрический Гелендваген ещё более «зелёным».

Прототип модели электрического G-класса показали осенью 2021 года. Стилистика кузова, рамная конструкция и понижающий ряд в трансмиссии сохранены. Электродвигателей у внедорожника будет четыре, ёмкость аккумуляторов топовой версии превысит 100 кВт·ч.

Взяли бы электрический «Гелик»?

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