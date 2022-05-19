Электрический Гелендваген получит инновационные батареи

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Будущий Mercedes-Benz EQG — электрическая версия внедорожника Гелендваген — станет носителем аккумуляторов нового поколения. Партнёром автоконцерна в их создании стала компания Sila. Запуск производства модели запланирован на 2025 год.
Прототип модели электрического G-класса показали осенью 2021 года. Стилистика кузова, рамная конструкция и понижающий ряд в трансмиссии сохранены. Электродвигателей у внедорожника будет четыре, ёмкость аккумуляторов топовой версии превысит 100 кВт·ч.
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