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Тесты про Hyundai
Solaris
4,4
1 163 отзыва
6 970 с пробегом
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Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Тесты
Подборки
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Тесты
Подборки
Топ-6 машин российских марок: рейтинг на основе экспертных тестов
13
33
17 марта
Тесты
Подборки
Герои своего времени: Solaris HC против Haval Jolion
14
22
30 января
Тесты
Экс-хит: подробный тест и обзор Solaris HC, который раньше назывался иначе
12
10
19 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Подробный тест Solaris KRX: плюсы и минусы недорогого хэтча редкого формата
6
15
25 ноября 2025
Тесты
Топ-5 некитайских моделей 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
20
23
18 ноября 2025
Тесты
Подборки
Первый тест Solaris KRX: три факта о хорошо знакомом кросс-хэтче, который сменил имя
17
14
8 октября 2025
Тесты
Подробный тест Solaris HC: плюсы и минусы знакомого кроссовера с новым именем
19
19
1 сентября 2025
Тесты
Первый тест Solaris HC: 5 фактов о кроссовере, который когда-то был Кретой
32
55
14 августа 2025
Тесты
Капитал, улыбнитесь: подробный тест обновлённого Hyundai Solaris
9
18 июля 2020
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Hyundai
Solaris
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