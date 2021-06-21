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Тесты про Hyundai
Elantra
4,5
426 отзывов
15 новых
2 364 с пробегом
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Ближе к делу. Все плюсы и минусы Hyundai Elantra: подробный тест-драйв
2
21 июня 2021
Тесты
Штучный товар. Новый седан Hyundai Elantra против Skoda Octavia и VW Jetta
1
21 мая 2021
Тесты
Во-первых, это эффектно. Первый тест Hyundai Elantra седьмого поколения
16
2 апреля 2021
Тесты
Лицехватка: подробный тест Hyundai Elantra
3
4 января 2020
Тесты
Инопланетянка: 5 фактов об обновлённой «Элантре»
14 марта 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Hyundai
Elantra
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