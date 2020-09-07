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Тесты про Hyundai
Sonata
4,4
361 отзыв
7 новых
2 167 с пробегом
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Рыба по-корейски. Все плюсы и минусы Hyundai Sonata: подробный тест
8
7 сентября 2020
Тесты
Примите антикамрин: сравнительный тест Hyundai Sonata, Mazda6 и Skoda Superb
1
30
12 августа 2020
Тесты
Рыба-хит? Тест-драйв нового Hyundai Sonata
2
6 декабря 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Hyundai
Sonata
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