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Подборки про Hyundai
Sonata
4,4
361 отзыв
8 новых
2 156 с пробегом
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Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
Традиции или новизна? Топ-6 бизнес-седанов с пробегом за 2 500 000 рублей
2
7
27 февраля 2025
Подборки
«Трёхлетка» бизнес-класса по цене нового китайского седана: 6 моделей за 2 300 000 рублей
6
20 апреля 2023
Подборки
5 главных конкурентов новой Hyundai Sonata
6
22 ноября 2019
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