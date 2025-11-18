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Подборки про Hyundai
Solaris
4,4
1 163 отзыва
6 872 с пробегом
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Лучшие компакты для города: топ-5 моделей по итогам экспертных тестов
10
12
26 мая
Подборки
Тесты
Топ-6 некитайских машин: экспертный рейтинг на основе тестов
8
10
31 марта
Подборки
Тесты
Топ-6 машин российских марок: рейтинг на основе экспертных тестов
13
33
17 марта
Подборки
Тесты
Недорогие, но крепкие: топ-6 надёжных компактов за 800 000 рублей, разработанных в Корее
1
2
16 марта
Подборки
Ушли из России: пять моделей, которые недавно покинули наш рынок
28
50
26 февраля
Подборки
Топ-5 некитайских моделей 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
20
23
18 ноября 2025
Подборки
Тесты
Входной билет: топ-7 бюджетных седанов с пробегом за 500 000 рублей
5
7
25 сентября 2025
Подборки
Почти не ломаются? Топ-6 надёжных пятилетних седанов из Кореи
7
2
21 июля 2025
Подборки
Вместо Весты с вариатором: 7 подержанных моделей в бюджете до 1 700 000 рублей
1
3
31 октября 2024
Подборки
Вторичка
Бюджетные седаны: 7 свежих моделей с пробегом за 1 000 000 рублей
2
27 июля 2023
Подборки
Вторичка
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