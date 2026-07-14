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Hyundai
4,4
5 045 отзывов
529 новых
27 348 с пробегом
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Техника
В продаже: городские компакты, которые хотят казаться кроссоверами
1
14 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: 5 «доутильных» иномарок с заводским газовым оборудованием
4
8 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: импортные универсалы вместо «Лады» с «механикой»
6
3 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: свежие седаны-иномарки дешевле «Весты»
2
2
1 июля
Подборки
Вторичка
В продаже: бывшие российские бестселлеры в новом обличье
4
6
22 июня
Подборки
В продаже: экономичные гибридные минивэны для семьи и бизнеса
4
4
19 мая
Подборки
Вторичка
Пекин-2026: главные премьеры китайского автошоу
7
12
25 апреля
Подборки
В продаже! Бодрые автомобили с турбомоторами по цене Lada Vesta Sport
3
6
20 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Интересные и необычные автомобили из Южной Кореи
2
1
15 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Свежие компакт-кроссоверы «традиционных» марок дешевле 3 миллионов
3
1
7 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Свежие минивэны с полным приводом для любых дорог
8
5
1 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Kia, Toyota, VW и другие «традиционные» машины по цене самого дорогого «Москвича»
4
30 марта
Подборки
Вторичка
1
2
3
4
5
6
7
Журнал Авто.ру
Подборки
Hyundai
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