Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про
Hyundai
4,4
5 037 отзывов
684 новых
27 759 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
Creta
IONIQ 5
IONIQ
Tucson
Santa Fe
Palisade
Sonata
Elantra
Kona
Staria
i30 N
IONIQ 6
IONIQ 5 N
Grandeur
i20
Santa Cruz
Veloster
Verna
i30
Inster
Accent
Casper
Bayon
Elantra N
H-1
i10
Tiburon
Coupe
Custo
Getz
i20 N
IONIQ 9
ix35
Pony
Venue
Avante
Celesta
Elexio
Exter
Genesis
Kona N
Mufasa
Nexo
Показать все
Все материалы
Новости
Подборки
Вторичка
Видео
Разбор
Про бизнес
Тесты
Учебник
Путешествия
Техника
В России снизился спрос на подержанные Lada
3
Вчера
Новости
Про бизнес
За год в США украли с машин 137 тысяч каталитических нейтрализаторов
3
22 июня
Новости
Хэтчбек Hyundai i20 сменил поколение и получил кросс-модификацию
5
13 июня
Новости
Стало известно, как подорожал ремонт самых популярных автомобилей с пробегом
1
1
11 июня
Новости
Про бизнес
Hyundai намекнул на внешность нового i20
3
5 июня
Новости
Больше 40 процентов такси в России старше 10 лет
4
23 мая
Новости
Hyundai отозвала более 420 тысяч новых машин: они неожиданно тормозят
1
22 мая
Новости
В России упал спрос на автомобили Lada с пробегом
4
21 мая
Новости
Про бизнес
Ввоз машин с пробегом из Южной Кореи в РФ рухнул из-за утильсбора
1
15 мая
Новости
Toyota и Hyundai зарегистрировали два десятка товарных знаков в России
4
14 мая
Новости
Россияне хотят возвращения BMW больше, чем Skoda и Mercedes-Benz
6
14
14 мая
Новости
Названы первые характеристики странного Hyundai для Китая
4
12 мая
Новости
1
2
3
4
5
6
…
72
Журнал Авто.ру
Новости
Hyundai
Подождите
Объявления загружаются